До +9°С и в основном без осадков будет в Беларуси 2 ноября

Источник материала: Газета Авангард





До 9 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 2 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 2 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. «Лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью — с мокрым снегом», — пояснили синоптики. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман.

Ветер будет южным 5-10 м/с, днем прогнозируются порывы до 14 м/с, местами — до 15-18 м/с. Ночная температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, по юго-востоку столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.-0-

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