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Почему белорусы отмечают Дзяды, что в этот день едят и ходят ли на кладбище

02.11.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современное поколение белорусов привыкло, что Дзяды — это день памяти предков 2 ноября. Хотя в истории нашего народа этот поминальный день отмечают минимум четыре раза в год. При этом на Полесье помимо него отмечают еще и Бабы. TUT.BY узнал у ученых, почему Дзяды так важны для белорусов и как мы испокон веков его проводили.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что такое Дзяды?

Дзяды — это один из годовых праздников поминовения умерших. Но это не один день в году, 2 ноября, как мы привыкли думать, а как минимум четыре: есть осенние, зимние, весенние и летние Дзяды. В некоторых регионах Беларуси их вообще может быть до восьми в год.

Народные праздники в Беларуси привязаны к церковному календарю — или православному, или католическому. Весенние Дзяды — перед Масленицей, во многих местах Беларуси есть пасхальные Дзяды, когда перед Пасхой или на второй день праздника люди идут на кладбище. Летом Дзяды перед Троицей.

Осенью Дзяды чаще всего — в первую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, в этом году это 2 ноября. Еще одни Дзяды в некоторых регионах Беларуси отмечают на Михайлов день — 21 ноября.

Старший научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси Татьяна Кухаренок рассказывает, что у католиков 1 ноября — День Всех Святых, а 2 ноября — День Задушный. В этот день в костелах в специальной молитве поминают умерших в этой парафии.

— Католики обязательно в эти дни ходят на кладбище: кто 1 ноября, кто 2 ноября, а кто два дня ходит. У православных Дзяды — это больше семейный, домашний поминальный праздник. Однако в некоторых регионах Беларуси и православные ходят на следующий день после Дзядов на кладбище и носят туда остатки блюд с праздничного стола, — рассказывает она.

Зимой Дзяды перед Рождеством: с 6 на 7 января на ужин тоже принято приглашать предков и в народе этот день тоже считается поминальным.

— Основная логика всех этих праздников — встреча семьи, ее живых и мертвых членов. Именно поэтому корректно говорить, что это именно праздник, хотя часто не понимают, в чем он, ведь речь идет про мертвых. Но суть здесь в том, что с помощью памяти живые и мертвые так или иначе встречаются, — объясняет Сергей Грунтов, этнолог, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.


Сергей Грунтов, этнолог, старший научный сотрудник центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На Гомельщине поминальный день Дзяды часто называют Родители, а вот на Полесье празднуют не только Дзяды, но и Бабы. В пятницу — Бабы, в субботу — Дзяды.

— Это архаическая привычка — делить покойников по полу, именно поэтому там были и Бабы, и Дзяды. На Бабы на столе были постные блюда, на Дзяды — скоромные блюда, первое блюдо варили с мясом, — говорит Татьяна Кухаренок.

Что делали на Дзяды белорусы?

Если речь идет про Дзяды, которые отмечают 2 ноября, то во время ужина в этот день у белорусов всегда на столе было поминальное блюдо — кутья. Ее варили из какой-нибудь крупы, чаще всего перловой. Также обязательно подавали блюдо. из которого шел пар — считалось, что души предков питаются именно этим паром. Например, это могла быть вареная капуста с сушеными грибами или мясом.

Еще одно обязательное блюдо на осенние Дзяды — канун. Из муки пекли проснак — толстый постный блин, его ломали и кидали в воду, разведенную с медом или сахаром. Уже в более поздние времена вместо этого блина использовали баранки.

— Есть очень много локальных традиций. Например, на Витебщине на Дзяды варили картофельные клецки с мясом, они так и назывались — клецки с душами. В некоторых местах клецки могли быть и без мяса, — рассказывает Татьяна Кухаренок.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Умерших предков нужно было обязательно пригласить за стол. При этом в каждом регионе были свои варианты, как это правильно сделать: где-то просто открывали дверь в дом, где-то выходили на улицу с кутьей, где-то только поворачивались к окну, а в некоторых регионах при этом еще держали в руках и свечу.

— При этом нужно было сказать: «Святые деды, приходите к нам ужинать». Где-то предков приглашали поименно, но везде обязательно добавляли: «Идите, ведите маленьких детей, кто не может идти, того на руках несите, и тем, кому некуда идти на ужин, к нам приходите». То есть приглашали всех предков.

За столом старший человек в семье зажигал свечу, и все приступали к трапезе. На отдельную тарелку накладывали блюда и предкам, если пили алкоголь, то его тоже наливали в отдельную рюмку. Эту еду оставляли на ночь: подразумевалось, что предки придут и смогут отужинать. Утром еду отдавали курам, овечкам, корове. Свинье отдавать было запрещено, потому что она считалась нечистым животным. А вот покормить птиц приветствовалось — люди верили, что птицы смогут отнести крупы усопшим на небо.

В некоторых регионах Беларуси была распространена еще одна традиции: мыться накануне Дзядоў в бане и оставлять покойникам воду, веник, полотенце, чтобы они тоже могли прийти и попариться.

— Считалось, что если в семье не празднуют Дзяды или что-то на них делают неправильно, то покойники придут во сне. Мы записывали много историй от людей из разных регионов Беларуси и до сих пор помню историю семьи, которая недавно переехала из Наровлянского района и не праздновала Дзяды. И вот женщина из этой семьи рассказывала, что к ней во сне пришли предки и говорят: «Мы пришли к вам из Наровлянского района, а вы нам тут ничего не сделали, а мы такую далекую дорогу шли», — говорит Татьяна Кухаренок.

В чем разница между Дзядами и Радуницей?

Радуница и Дзяды — это не одно и то же, хотя Радуница — это тоже день поминовения усопших весной после Пасхи.

Радуница — это православный праздник, католики его не отмечают. На Радуницу в Беларуси по традиции выходной. Альтернатива Радуницы в католичестве: День Всех Святых 1 ноября. Он в Беларуси — рабочий, хотя католики в нашей стране просили его сделать выходным. При этом 1 ноября в соседних Польше и Литве, где большинство жителей — католики, выходной.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если сравнить белорусов с соседями, нельзя сказать, что у нас культ предков сильнее. Потому что поминовение предков важно и для поляков, и для литовцев, и для украинцев. С другой стороны, только в Беларуси Радуница считается государственным выходным днем. В России этот день сделали выходным только в некоторых регионах.

— То, как мы празднуем Радуницу, на уровне общегосударственного выходного дня, не имеет аналогов. Поэтому Радуница у нас стала одной из определяющих нацию особенностей. Когда белорус задумывается, чем он отличается от соседей, то оказывается, что по этой линии мы точно другие: соседи в этот день работают, а у нас большие выходные, — говорит Сергей Грунтов.

Дзяды — это больше про язычество или христианство?

Дзяды — это дохристианская традиция поминовения предков. Однако, нельзя сказать, что это языческая традиция, этому нет подтверждений. Хотя некоторые обычаи имеют языческие корни.

— То, что на Дзяды птицам оставляют остатки блюд, — это больше языческий момент, — объясняет Татьяна Кухаренок.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Дзяды — это праздник внутри народного христианства, потому что в нем сочетаются и поминальная молитва, и народные верования. Дзяды — это православный праздник, а не католический, потому что именно в православии осталось больше вот таких народных моментов, чем в католицизме, где народные верования костел в XIX веке в значительной степени вытравливал. А в православной среде это лучше сохранилось и прекрасно дошло до наших дней, — считает Сергей Грунтов.

Есть ли связь между Дзядами и Хеллоуином?

Хеллоуин празднуют 31 октября. Считается, что в этот день духи умерших могут вернуться на землю. Осенние Дзяды — 2 ноября и это день поминовения усопших.

— Косвенная связь между Дзядами и Хеллоуином есть, потому что эти праздники про отношения живых с загробным миром, — отмечает Сергей Грунтов. — Порой говорят, что Хеллоуин чужд для таких стран, как наша, его здесь исторически не праздновали, но Хеллоуин как раз-таки нормально вписывается в логику этих осенних дней, когда поминают умерших. Просто для нас непонятны карнавальные формы Хеллоуина, которые есть в США, Латинской Америке.

 
 
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TUT.BY узнал у ученых, почему Дзяды так важны для белорусов и как мы испокон веков его проводили.
 
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