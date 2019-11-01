Длинные (и не очень) выходные, песни кандидатов в депутаты и россияне в СИЗО - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ничто не поднимает настроение в выходной лучше, чем новость о новом выходном. На следующей неделе их будет четыре — с 7 по 10 ноября. А вот с Новым годом пока есть вопросы. 31-го декабря — впервые за последние четыре года — мы работаем. Спросили у экспертов, какой в этом смысл. «Для экономики будет положительный эффект, если этот день сделать государственным выходным. У нас в Беларуси очень мало таких дней, выходные нужны, потому что люди не только работают, но и живут», — считает экономист Лев Львовский.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Лучше всего отдыхать, конечно, после того, как хорошо поработал. Вчера закончился Кастрычніцкі эканамічны форум . Если вам интересно, как будет развиваться страна, здесь можно найти выступления и презентации всех спикеров. В пятницу, например, министр финансов Максим Ермолович на KEF-2019 рассказывал о проблеме российского налогового маневра. Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков — о пенсионной нагрузке , плюсах и минусах сокращения декретного отпуска .

. Если вам интересно, как будет развиваться страна, можно найти выступления и презентации всех спикеров. В пятницу, например, министр финансов Максим Ермолович на KEF-2019 о проблеме российского налогового маневра. Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков — о , плюсах и минусах . Обнародован проект бюджета-2020 : посмотрели, как планирует страна заработать и на что потратит. Стало понятно, как именно Минфин будет решать проблему долгов . С одной стороны — традиционно, в основном за счет новых заимствований, с другой — жестко ограничивая общую сумму долга.





Лукашенко тем временем прибыл в ОАЭ, куда в последние годы традиционно ездит во время школьных каникул. Пресс-служба президента сообщила, что планируется ряд встреч, сам Лукашенко перед вылетом не скрывал: «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив».

в ОАЭ, куда в последние годы традиционно ездит во время школьных каникул. Пресс-служба президента сообщила, что планируется ряд встреч, сам Лукашенко перед вылетом не скрывал: «Хотя бы три дня в этот [Персидский] залив». Не до отдыха пока кандидатам в депутаты — выборы уже 17 ноября. Мы пригласили в студию восьмерых претендентов на место в парламенте и задали им одинаковые вопросы о смертной казни, интеграции с Россией и зарплатах парламентариев.

на место в парламенте и им одинаковые вопросы о смертной казни, интеграции с Россией и зарплатах парламентариев. «Нет никаких перемен без боли и мук, в кровь содранных рук и сбитых колен», — а это слова из песни, которую поет действующий депутат Игорь Марзалюк. Серьезно, посмотрите.





Если на длинные выходные собираетесь в Литву, почитайте о новых литовских правилах провоза домашних животных . От белорусов теперь требуют большой залог, но и с ним пересечь границу не так-то просто.

о новых литовских . От белорусов теперь требуют большой залог, но и с ним пересечь границу не так-то просто. Тигры, которых после мытарств на польско-белорусской границе забрали в Познаньский зоопарк, постепенно приходят в себя. Опасения специалистов вызывают несколько животных, остальные же в более или менее нормальном состоянии. На официальной странице зоопарка в Facebook появились фото , как измученных тигров выгружали из фургона и освобождали из тесных клеток.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Сегодня белорусы отмечают Дзяды . Объясняем, что это за день и почему он так важен. Кстати, в Беларуси этот поминальный праздник раньше было принято отмечать четыре раза в год . А на Полесье отмечали еще и Бабы.

. Объясняем, что это за день и почему он так важен. Кстати, в Беларуси этот поминальный праздник раньше . А на Полесье отмечали еще и Бабы. Четвертый месяц продолжается расследование по делу о взрыве во время салюта на День Независимости. Все это время два сотрудника российской фирмы «Пиро-Росс» находятся в СИЗО . «Наши ребята не загружали фейерверк, этим занимались исключительно белорусские военные , — рассказывает сестра Константина Денисова. — Они осуществляли подрезку изделий, то есть снимали оберточную бумагу, и прокатку. То же делали и белорусские военные».

. «Наши ребята , — рассказывает сестра Константина Денисова. — Они осуществляли подрезку изделий, то есть снимали оберточную бумагу, и прокатку. То же делали и белорусские военные». Не пропустите историю женщины, которая убила своего ребенка, раскаялась, отсидела пять лет, а теперь выходит замуж и снова беременна. Ни соседи, ни родные ее не судят: «В душу не лезем, делаем вид, что ничего не было ».

женщины, которая убила своего ребенка, раскаялась, отсидела пять лет, а теперь выходит замуж и снова беременна. Ни соседи, ни родные ее не судят: «В душу не лезем, ». Еще одна история — людей, которые выросли в бедных семьях. Они рассказали о трудных моментах своего детства, зависти к другим ребятам и отношении к деньгам сегодня.





В Минске открылся кинофестиваль «Лістапад» . Читайте наш репортаж с красной дорожки и церемонии, которая прошла в кинотеатре «Москва».

. Читайте наш с красной дорожки и церемонии, которая прошла в кинотеатре «Москва». А еще в столице почитаемый многими мамами доктор Комаровский ответил на вопросы о питании — и не только о детском. Рассказал про пальмовое масло, «ешки», суп с хлебом, добавочный сахар и др.

на вопросы о питании — и не только о детском. Рассказал про пальмовое масло, «ешки», суп с хлебом, добавочный сахар и др. И если актуально — почитайте Минска">мотивирующую историю экономиста, который стал плиточником, попал в ТОП-30 мастеров Минска и меньше 2 тысяч не зарабатывает. В статье много лайфхаков: как проверить плиточника и какая работа считается качественной.

О СПОРТЕ

Сегодня, 2 ноября, исполнилось бы 45 лет одному из лучших хоккеистов в истории Беларуси Руслану Салею. Вспоминаем спортсмена, номер которого, 24, больше не используется в сборной страны по хоккею.

одному из лучших хоккеистов в истории Беларуси Руслану Салею. спортсмена, номер которого, 24, больше не используется в сборной страны по хоккею. 60 лет назад хоккейные вратари начали играть в масках. До этого они были похожи на героев ужастиков. Посмотрите на фото ниже.





Тревожная новость прилетела из мира легкой атлетики. Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Все новости пятницы, 1 ноября

И бонус для дочитавших: большой список минских универмагов, где в ноябре будут скидки — обещают и сегодня, и завтра, и с 7-го по 10-е. Хороших выходных!

Ваша редакция.