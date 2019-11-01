Длинные (и не очень) выходные, песни кандидатов в депутаты и россияне в СИЗО - все за вчера

Ничто не поднимает настроение в выходной лучше, чем новость о новом выходном. На следующей неделе их будет четыре — с 7 по 10 ноября. А вот с Новым годом пока есть вопросы. 31-го декабря — впервые за последние четыре года — мы работаем. Спросили у экспертов, какой в этом смысл. «Для экономики будет положительный эффект, если этот день сделать государственным выходным. У нас в Беларуси очень мало таких дней, выходные нужны, потому что люди не только работают, но и живут», — считает экономист Лев Львовский.
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Лучше всего отдыхать, конечно, после того, как хорошо поработал. Вчера закончился Кастрычніцкі эканамічны форум. Если вам интересно, как будет развиваться страна, здесь можно найти выступления и презентации всех спикеров. В пятницу, например, министр финансов Максим Ермолович на KEF-2019 рассказывал о проблеме российского налогового маневра. Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков — о пенсионной нагрузке, плюсах и минусах сокращения декретного отпуска.
Обнародован проект бюджета-2020: посмотрели, как планирует страна заработать и на что потратит. Стало понятно, как именно Минфин будет решать проблему долгов. С одной стороны — традиционно, в основном за счет новых заимствований, с другой — жестко ограничивая общую сумму долга.
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