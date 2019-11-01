Радунская страна детства: комфортная и развивающая

Источник материала: Вороновская газета





Создать равные стартовые возможности для сельского и городского ребенка. Именно этой целью руководствуется в своей деятельности занесенный на районную Доску почета коллектив яслей-сада г.п. Радунь.

Успех учреждения, как известно, складывается из многих факторов. При этом важно, чтобы во главе стоял не просто опытный руководитель, а человек с незаурядным мышлением. За 17 лет работы заведующий Е.И. Учкуронис сумела собрать сплоченный коллектив единомышленников.







— Мое знакомство с детсадом состоялось в пять лет. И оставило довольно неприятные воспоминания: оттуда убегала дважды… — начала разговор о дошкольном воспитании Елена Ивановна. — Позже, в 25 лет, вернулась сюда в качестве педагога и для себя решила: прежде всего я должна создать для малышей комфортную и интересную среду. Воспитателем проработала всего две недели — меня назначили заведующим учреждением дошкольного образования. Но главную цель не поменяла. Конечно, поначалу было сложно. Но новизна отношений, обстановки, сферы деятельности очень мотивирует меня. Не люблю, чтобы было, как у всех. А для этого нужно открыть потенциал, причем не только в себе, приложить немало усилий и пожертвовать личным временем.

Опыт и мудрость

Наставником, проводником в профессию для молодого руководителя стала Мария Викторовна Веремейчик, на то время заместитель заведующего. Абсолютный аккуратист, она учила и требовала порядок во всем и от всех. Умело могла приглушить пыл и добиться от молодой коллеги взвешенных, степенных решений. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но коллектив не покидает — при необходимости выручает на замене.







В костяк коллектива с 1982 года входит Ядвига Брониславовна Тимоховская — у музыкального руководителя одна запись в трудовой книжке. Запалу этой женщины могут позавидовать многие. Одними из первых в коллектив пришли и воспитатели Галина Яновна Болондь, Валентина Иосифовна Ковзан, Валентина Викторовна Швед, Елена Иосифовна Романовская. За их искренность и любовь к детям, многолетнюю опеку над воспитанниками сада в книге благодарностей записей просто не счесть. Буквально обожают ребятишки «тетю Машу» — так по-домашнему они называют Марию Марьяновну Левон. Воспитатель некогда пробовала себя в административной работе, но желание быть поближе к детям заставило ее вернуться в нынешнюю должность. Как впрочем, и Ольгу Зеноновну Пуйша — ей тоже больше по душе общение с детками. Дошкольное образование держится на таких людях, уверена Елена Ивановна.

— Во всех делах помощник — нынешний заместитель заведующего по основной деятельности Светлана Станиславовна Вороновская, — продолжила знакомство с коллегами руководитель. — В этой должности она недавно, но ответственное отношение позволяет видеть в этом человеке надежную опору.











Творчество никто не отменял

— Руководитель физического воспитания Мария Адамовна Вильчевская — это голос детского сада, — шутят ее коллеги. — Не зря говорят, командный голос — ключ к успеху.

Ее заботу о физической форме, бодром настроении дружной детсадовской семьи чувствуют не только ребятишки, но и все здесь присутствующие. Мария Адамовна взяла на себя образовательную услугу «Детский фитнес», обязанность организации дней рождения дошколят. Неуемная фантазия сделала достаточно популярной платную услугу аниматоров на празднике. Помимо интересной программы празднования, педагоги дарят прекрасную память — видео и фотосессию для ребенка. Надо сказать, в фотоискусстве креативно себя проявляет молодой специалист Светлана Станиславовна Кугелевич. Своими творческими идеями делится и начинающий педагог Елена Ивановна Субоч.



















Новое — это хорошо забытое старое

Не считаются с личным временем ради профессионального блага Г.С. Берцевич, О.И. Руселевич, М.Б. Бенкевич. Хоть в коллективе они относительно недавно, но трудовой стаж немаленький — педагогический опыт наработали в бывшей школе-интернате. Оксана Ивановна свое творчество и мастерство в изобразительном искусстве проявляет, оказывая образовательную услугу «Детский дизайн». Мария Брониславовна развивает у своих воспитанников творческий потенциал на детском ручном ткачестве. Надо сказать, что все шесть образовательных услуг организовали работники яслей-сада, людей со стороны сюда не привлекают.

Галина Станиславовна Берцевич после получения специального образовательного сертификата работает по новой технологии лего-конструирования. Нынешним родителям и педагогам нужно смириться с мыслью: наши дети никогда не будут такими, как мы, настаивают они. Да, задача взрослых — показать, что волейбол, походы, салочки во дворе интересны и полезны, но при этом должны принять и детские интересы. Педагоги уверены, работа с конструктором очень схожа с некоторыми «компьютерными игрушками», но способствует развитию интеллекта, воображения, мелкой моторики, позволяет ребенку увидеть результат своей умственной деятельности в модели, созданной своими руками.











В реализации задумок по интеллектуальному развитию воспитанников очень поддерживает начальник отдела образования Вороновского райисполкома В.В. Люленко. При ее поддержке недавно приобретен дорогостоящий оригинальный комплект для лего-конструирования. Для информационно-коммуникационной деятельности широко используются интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, разработаны электронные образовательные ресурсы. Много для создания развивающей среды делают собственными руками и воспитатели, например, дидактическое пособие «Геоконт».

Огромный интерес у детей на занятиях по-прежнему вызывают палочки Кьюизенера, головоломка «Кубики Сома». Возможно, спустя некоторое время о воспитанниках радунского детсада заговорят как о роботоконструкторах.

Важнейшая ступенька подготовки к школе

— Десять лет назад мы не могли и предположить, что в нашем учреждении будут группы интегрированного обучения и воспитания, — сетует Елена Ивановна. — В нынешний учебный год из шести открытых групп три — интегрированные. В 2015 году при обследовании дошколят младшей группы были выявлены первые «неговорящие» дети — для нас это было педагогическое открытие со знаком «минус».

Как исправить положение на начальном этапе знает учитель-дефектолог Анна Генриховна Кожецкая. Тот факт, что практически все выпускники сада поступают в школу с исправленными нарушениями, говорит об эффективности диагностической, коррекционной, психологической, консультативной и иной квалифицированной помощи специалиста. Огромное значение в гармоничном развитии малышей Анна Генриховна отводит социализации маленького человека. Поэтому так важен ранний охват дошкольным образованием детей.











Анна Генриховна возглавляет ресурсный центр по предупреждению и преодолению речевых нарушений: специалист помогает не только воспитателям яслей-сада г.п. Радунь, но и делится опытом с учителями-дефектологами района. Пункт коррекционно-педагогической помощи оснащен на 96%, большинство необходимых пособий изготовлено педагогом самостоятельно.

Международное сотрудничество

Декабрь 2018 года для сотрудников яслей-сада г.п. Радунь отмечен подписанием соглашения о международном сотрудничестве — налажен обмен опытом в области дошкольного образования с Эйшишскими яслями-садом «Жибурелис».

Реализация совместных программ, проектов и мероприятий активно продвигается. Периодически организовываются встречи представителей сторон. Вот и недавно литовская делегация побывала в радунских яслях-саду, где гостям была продемонстрирована работа по новейшим технологиям. Их очень заинтересовали эйдо- и мнемотехника, использование нетрадиционного оборудования в физкультурно-оздоровительной деятельности и электронно-образовательный ресурс в музыкальном воспитании. Особое внимание уделили организации безопасного пребывания детей в учреждении. В ноябре текущего года запланирована встреча в формате «круглого стола».

Все по СанПиН

Более 15 лет о здоровье радунских дошколят и санитарном состоянии в яслях-саду беспокоится медсестра Галина Васильевна Сенканец. Требовательный по натуре, преданный работе человек и грамотный специалист — так характеризует Елена Ивановна сотрудницу. Не зря ведь ее опыт системного медицинского сопровождения полезен коллегам.











Заведующий хозяйством Татьяна Иосифовна Циронок — хозяйка во всем понимании этого слова. Порядок на территории, в помещениях, в документации. Все делает оперативно и добросовестно.

Формат газеты, к сожалению, не позволяет передать слова признательности Е.И. Учкуронис в адрес всех работников учреждения. Но назвать лично людей, ежедневно вносящих свой вклад в успех этого коллектива, мы просто обязаны. Это помощники воспитателей, повара, кухонный работник и технический персонал яслей-сада г.п. Радунь: М.А. Войткун, Л.И. Синкевич, Л.А. Алюк, О.В. Голосевич, В.Н. Светлович, Л.Ю. Баневич, Н.В. Ивашкевич, М.К. Кеблис, Е.А. Адамицкая, супруги Е.Н. и В.А. Ивашко, С.В. Фурманчук, Е.С. Винча, А.В. Линго, А.С. Войткун, И.Б. Новикевич, Т.Ю.Вилькель.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.