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Посмотрите, как выглядит первый в Гомеле МакДональдс

02.11.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый в Гомеле «МакДональдс» вот-вот распахнет свои двери. TUT.BY побывал в ресторане быстрого питания за несколько часов до официального открытия. Посмотрите, как он выглядит.


Гомельский «Мак» стал семнадцатым в Беларуси. Построили его в кратчайшие сроки — за четыре месяца. Компания инвестировала в его строительство около двух миллионов долларов.






Зал нового заведения рассчитан на 120 посадочных мест. Помимо ресторана, здесь будут работать «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв» и «МакДоставка».

В новом ресторане также киоски самообслуживания и интерактивные столы с планшетами для детей.



При строительстве ресторана не забыли и про благоустройство прилегающей территории с озеленением, обустройством дорожек и детской зоны.

Работать «МакДональдс» будет с 7.00 до 24.00. МакДрайв — круглосуточно.


 
Теги: Гомель
 
 
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Первый в Гомеле «МакДональдс» вот-вот распахнет свои двери. TUT.BY побывал в ресторане быстрого питания за несколько часов до официального открытия. Посмотрите, как...
 
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