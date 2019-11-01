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Посмотрите, как выглядит первый в Гомеле МакДональдс
02.11.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый в Гомеле «МакДональдс» вот-вот распахнет свои двери. TUT.BY побывал в ресторане быстрого питания за несколько часов до официального открытия. Посмотрите, как он выглядит.
Гомельский «Мак» стал семнадцатым в Беларуси. Построили его в кратчайшие сроки — за четыре месяца. Компания инвестировала в его строительство около двух миллионов долларов.
Зал нового заведения рассчитан на 120 посадочных мест. Помимо ресторана, здесь будут работать «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв» и «МакДоставка».
В новом ресторане также киоски самообслуживания и интерактивные столы с планшетами для детей.
При строительстве ресторана не забыли и про благоустройство прилегающей территории с озеленением, обустройством дорожек и детской зоны.
Работать «МакДональдс» будет с 7.00 до 24.00. МакДрайв — круглосуточно.
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Первый в Гомеле «МакДональдс» вот-вот распахнет свои двери. TUT.BY побывал в ресторане быстрого питания за несколько часов до официального открытия. Посмотрите, как...
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