Посмотрите, как выглядит первый в Гомеле МакДональдс

Источник материала: Tut.by

Первый в Гомеле «МакДональдс» вот-вот распахнет свои двери. TUT.BY побывал в ресторане быстрого питания за несколько часов до официального открытия. Посмотрите, как он выглядит.





Гомельский «Мак» стал семнадцатым в Беларуси. Построили его в кратчайшие сроки — за четыре месяца. Компания инвестировала в его строительство около двух миллионов долларов.





















Зал нового заведения рассчитан на 120 посадочных мест. Помимо ресторана, здесь будут работать «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв» и «МакДоставка».

В новом ресторане также киоски самообслуживания и интерактивные столы с планшетами для детей.









При строительстве ресторана не забыли и про благоустройство прилегающей территории с озеленением, обустройством дорожек и детской зоны.

Работать «МакДональдс» будет с 7.00 до 24.00. МакДрайв — круглосуточно.



