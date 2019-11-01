80-летний пассажир рейса Минск-Санкт-Петербург «заминировал» самолет

Источник материала: Tut.by

По факут ложного сообщения о минировании Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 2 ноября в Национальном аэропорту «Минск» при посадке на рейс Минск — Санкт-Петербург от 80-летнего пассажира поступило сообщение о возможности взрыва на борту.

На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, которые провели осмотр самолета: взрывных устройств не нашли.

В отношении пожилого мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пожилой мужчина задержан.