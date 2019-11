ВКонтакте, Skyeng, LAM и Тануки. Продолжаем рассказывать о спикерах «Делового Интернета-2019»

Мария Гельман — креативный директор издательского дома Look at Media (именно эта компания выпускает The Village, Wonderzine и и Spletnik). В 2019 году Мария вошла в ТОП-100 женщин в мировой нативной рекламе. Она расскажет о том, как именно живут современные медиа в сложных условиях, когда старая реклама не приносят такого эффекта, как раньше, а нативная реклама может перестать работать.