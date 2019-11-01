ВКонтакте, Skyeng, LAM и Тануки. Продолжаем рассказывать о спикерах «Делового Интернета-2019»

Источник материала: Tut.by

До четырнадцатой конференции «Деловой интернет» остается все меньше времени, а это значит, пора знакомить вас со следующими спикерами. Послушав их, вы сможете узнать новое в абсолютно разных сферах, от игр, в которые играют люди, до особенностей потребления услуг миллениалами.

Итак, кто и о чем:



Вячеслав Прохоров — евангелист ВКонтакте, член экспертного совета Рунета, эксперт в области relationship-маркетинга, таргетированной рекламы и маркетинга в социальных сетях. Расскажет о том, что такое геймификация. Как игровое мышление и динамика игр может помочь, какие инструменты можно использовать, и почему пока реально работать с ней умеют единицы. Все методики Вячеслав опишет на конкретных кейсах Вконтакте.

Руководитель подросткового контент-маркетинга Skyeng Анна Шерстнева расскажет о том, как продавать поколению Z. Подростки давно уже являются отдельной аудиторией для маркетинговых активностей — но далеко не все воспринимают их автономно. Анна расскажет, как принималось решение о работе с поколением Z в компании, как выстроить «подростковый» отдел, и какие инструменты для этого нужны.

Андрей Фрольченков — руководитель SMM и Influencer Marketing в российской сети ресторанов «Тануки», будет давать практические советы по рекламе в соцсетях, ведению аккаунтов и их безопасности. Расскажет как организовать грамотный фактчекинг и не повестись на фейк-ньюз, что такое цифровая гигиена и как ее соблюдать, как выработать тональность бренда и сохранить конфиденциальность информации — обо всем этом вы узнаете из выступления спикера.

Мария Гельман — креативный директор издательского дома Look at Media (именно эта компания выпускает The Village, Wonderzine и и Spletnik). В 2019 году Мария вошла в ТОП-100 женщин в мировой нативной рекламе. Она расскажет о том, как именно живут современные медиа в сложных условиях, когда старая реклама не приносят такого эффекта, как раньше, а нативная реклама может перестать работать.

Партнеры конференции «Деловой Интернет-2019»:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ





Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY





Подробнее в программе конференции и на официальном facebook-аккаунте .

Место проведения: Прайм холл, Минск, пр-т Победителей, 65

22 ноября 2019

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