Внимание рыбакам: с ноября устанавливается запрет на добычу сома и сига

Источник материала: Полымя

В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства с 31 мая по 1 июля, с 1 ноября по 31 марта, а в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 20 июня, с 1 ноября по 31 марта в рыболовных угодьях устанавливается запрет на добычу сома обыкновенного.





Сом нерестится позже основной массы всех весенне-нерестующих рыб, обитающих в Беларуси, так как температура воды для его комфортного размножения должна быть не ниже 16 градусов. Нерест совершается не в один, а в несколько приемов.

Сом – самый крупный пресноводный хищник в водах Беларуси, ценная промысловая рыба. Он является «сильным» звеном в пищевой цепочке водоема. Его называют биомелиоратором, так как он потребляет больную и погибшую рыбу, поддерживая тем самым чистоту водной среды.

Лов сома в запретный период квалифицируется по ч. 1 ст. 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Добыча рыбы или других водных объектов без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями и способами, а равно покушение на такую добычу» и влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 г. № 580 такса для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения сома (четыре базовые величины) в период запрета на его лов, исчисляется в тройном размере и составляет двенадцать базовых величин.





Также один из представителей семейства лососевых в Беларуси временно недоступен: запрет на лов сига чудского устанавливается с 1 ноября и продлится до 15 декабря 2019 года. Сиг чудской – обитатель глубоководной части озер с хорошим кислородным режимом. Лишь изредка входит в устьевые пространства впадающих в озера рек, избегает малых водоемов, так как не переносит взмученных вод. Название вида связано с местом его основного обитания – в Чудском озере. В настоящее время в небольшом количестве сиг вылавливается в озерах Нарочь, Мядель, Свирь, Дривяты, Волос, Дрисвяты, Снуды, Струсто, Обстерно, Богино.

Темп роста сига в водоемах Беларуси довольно высокий. Молодь к осени достигает 10-11 см длины и более. Наибольшие приросты массы падают на зимние месяцы, летом же они незначительны, так как в жаркое время года интенсивность питания сильно падает. Максимальная длина тела достигает 60 см, масса – 2,5-3,5 кг. Сумма возмещения вреда в случае незаконной добычи одной особи сига чудского в этот период составляет 9 базовых величин.

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской МРИ охраны животного и растительного мира