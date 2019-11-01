2 ноября — Всемирный день мужчин. Статистики составили портрет представителей сильного пола Гродненской области

Источник материала: Полымя

Еще в 2000 году был учрежден Всемирный день мужчин. Праздник не является официальным, но его поддерживают и отмечают во многих странах. Традиционно это бывает в первую субботу ноября. А 19 ноября в 20-ый раз мы отметим Международный мужской день.





В преддверии Всемирного дня мужчин специалисты главного статистического управления Гродненской области рассказали о представителях сильного пола нашего региона.

Численность мужчин в области на начало года составила более 485 000 человек, а это почти 47% от общей численности населения. Их средний возраст – 38 лет. Интересно, что в городах мужское население значительно моложе, чем в сельской местности. Средний возраст мужчин, проживающих в городах, составляет 36 лет, в сельских населенных пунктах – около 44 лет.

В трудоспособном возрасте находится 64% мужчин, старше трудоспособного – 15%, младше – 20%.

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин региона составила почти 69 лет, у женщин – 79 лет. За последние 10 лет мужчины стали жить дольше на 4 года, женщины – на 2,4 года.

В среднем по области на начало года на 1000 мужчин приходилось 1142 женщины.





Мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. В 2018 году родилось 5500 мальчиков и 5100 девочек, на 1000 родившихся мальчиков приходилось 936 девочек. По мере взросления диспропорция между полами выравнивается. К 38 годам соотношение мужчин и женщин становится примерно одинаковым. В пожилом возрасте наблюдается наибольшая диспропорция.

Так, к 67 годам мужчин в полтора раза меньше, чем женщин, а к 73 годам – более чем в два раза.

В прошлом году в брак вступило 6500 мужчин. При этом из общего числа вступивших в брак впервые создали семьи 4700 мужчин, из них

5 человек – в возрасте 60 лет и старше. Средний возраст жениха при вступлении в первый брак в 2018 году составил 27,5 года, повторный брак – 40,3 года.

В 2018 году из общего числа мужчин, вступивших в брак, 148 создали семью с иностранками. Из них 87 выбрали невесту из России, 35 – из Украины, 8 – из Литвы.

Источник: grodnonews.by