Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

Источник материала: Газета Авангард

С этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины в преддверии важного политического события для нашей страны – выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.





Василий НЕРОНСКИЙ:

– Конечно, идти на выборы или нет – каждый решает сам. Но не стоит забывать, что тем самым мы предопределяем, в какой стране будут жить наши дети, какими будут медицина и образование, как вырастет благосостояние граждан. Уверен, народный избранник должен быть честным, справедливым, живущим интересами людей.





Константин ЕЖОВ:

– Выборы – это реальная возможность принять непосредственное участие в определении будущего своей страны. Только от нашей гражданской позиции зависит, каким оно будет. Если мы хотим перемен или же согласны с тем, как живем сейчас, наш долг заявить об этом. Очень хочется, чтобы избранник отстаивал интересы жителей сельской глубинки, молодых семей, а также заботился о подрастающем поколении.





Анна ЕЛИСЕЕВА:

– Я хочу жить в мирной и процветающей стране. Твердо убеждена, что наше благополучие зависит от всех нас, поэтому так важно прийти на избирательные участки и отдать голос за достойного кандидата, который будет представлять и отстаивать интересы своих избирателей. Делая выбор сегодня, мы решаем, в каком государстве будем жить завтра.





Елена ЛЯХОВА:

– На выборы пойду обязательно, потому что понимаю значимость этого события. В корне не согласна с теми, кто остается в стороне или проявляет безразличие к таким важным политическим кампаниям. Мы не должны давать шанс тем, кто стремится к власти ради власти, а наша явка на избирательные участки является залогом честных выборов.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора