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Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

02.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины в преддверии важного политического события для нашей страны – выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

Василий НЕРОНСКИЙ:
– Конечно, идти на выборы или нет – каждый решает сам. Но не стоит забывать, что тем самым мы предопределяем, в какой стране будут жить наши дети, какими будут медицина и образование, как вырастет благосостояние граждан. Уверен, народный избранник должен быть честным, справедливым, живущим интересами людей.

Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

Константин ЕЖОВ:
– Выборы – это реальная возможность принять непосредственное участие в определении будущего своей страны. Только от нашей гражданской позиции зависит, каким оно будет. Если мы хотим перемен или же согласны с тем, как живем сейчас, наш долг заявить об этом. Очень хочется, чтобы избранник отстаивал интересы жителей сельской глубинки, молодых семей, а также заботился о подрастающем поколении.

Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

Анна ЕЛИСЕЕВА:
– Я хочу жить в мирной и процветающей стране. Твердо убеждена, что наше благополучие зависит от всех нас, поэтому так важно прийти на избирательные участки и отдать голос за достойного кандидата, который будет представлять и отстаивать интересы своих избирателей. Делая выбор сегодня, мы решаем, в каком государстве будем жить завтра.

Почему я иду голосовать? — с этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины

Елена ЛЯХОВА:
– На выборы пойду обязательно, потому что понимаю значимость этого события. В корне не согласна с теми, кто остается в стороне или проявляет безразличие к таким важным политическим кампаниям. Мы не должны давать шанс тем, кто стремится к власти ради власти, а наша явка на избирательные участки является залогом честных выборов.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора

 
 
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С этим вопросом «Авангард» обратился к жителям Будакошелевщины в преддверии важного политического события для нашей страны – выборов в Палату...
 
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