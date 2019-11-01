ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С красной ленточкой, но без чиновников. В Гомеле открылся «МакДональдс»

02.11.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Макдональдс» в областном центре ждали лет двадцать. У многих из тех, кто о нем мечтал, уже свои дети, возможно, уже и внуки. Но ресторан все не приходил.


Неожиданно в июне площадку у нового универмага оградили забором, а за ним появилась спецтехника. Дальше события развивались стремительно. McDonalds возвели за 4 месяца, а если еще точнее — за 130 дней.

И 2 ноября здесь уже перерезали красную ленточку. Кстати, эта почетная миссия выпала двум симпатичным малышам, а не, как обычно, местным чиновникам.


Еще за час до открытия возле ресторана столпотворение из школьников. Внутри 120 посадочных мест, а желающих заметно больше.

Ближе всего к входу — воспитанники гомельского детдома. «Макдональдс» пообещал накормить их бургерами бесплатно. Воспитатели говорят, как только дети получили приглашение, потеряли покой и сон — не верили своему счастью. Сегодня они здесь самые первые гости.

Остальные же пока терпеливо мерзнут за изгородью. Их развлекает клоун Рональд Макдональд.

«Кто бегает по потолку и грызет лампочку? — ошарашивает он толпу вопросом. Вариантов много, но все не правильные.

— На букву «пэ», — окончательно загоняет в тупик маленьких гостей клоун.

Не угадал никто. Оказалось, потолочный лампочкогрыз.

Наконец, все призы, подарки и шарики розданы, звучат заветные «раз, два три»…


Открыть/скачать видео (7 МБ)


…и уже через минуту детишки распределились по залу. Одни — сразу в очередь, другие — в путешествие по залу. Здесь и помимо бургеров немало интересного — к примеру, интерактивная зона с планшетами — игры в гаджетах обещают обновлять каждую неделю.






Кулинарный набор в гомельском Макдональдсе — стандартный. Цены такие же, как и в других 16-ти Маках по стране.


У касс очереди. Но улыбчивый и еще не уставший персонал подсказывают — есть киоски самообслуживания. Это помогает сэкономить время, не тратя его в очереди в кассу. Свой заказ можно получить уже через пять минут. Пользоваться удобно и просто. Пока инфокиоски работают только с банковскими картами, но скоро будут принимать и наличку.



На улице выстроилась другая очередь — из машин — серьезные взрослые едут в «МакДрайв».

Работать «МакДональдс» будет с 7.00 до 24.00. МакДрайв — круглосуточно.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Макдональдс» в областном центре ждали лет двадцать. У многих из тех, кто о нем мечтал, уже свои дети, возможно, уже и внуки. Но ресторан все не приходил.
 
Новости дня
Новости общества
 
ВКонтакте, Skyeng, LAM и Тануки. Продолжаем рассказывать о спикерах «Делового Интернета-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика