С красной ленточкой, но без чиновников. В Гомеле открылся «МакДональдс»

Источник материала: Tut.by

«Макдональдс» в областном центре ждали лет двадцать. У многих из тех, кто о нем мечтал, уже свои дети, возможно, уже и внуки. Но ресторан все не приходил.





Неожиданно в июне площадку у нового универмага оградили забором, а за ним появилась спецтехника. Дальше события развивались стремительно. McDonalds возвели за 4 месяца, а если еще точнее — за 130 дней.

И 2 ноября здесь уже перерезали красную ленточку. Кстати, эта почетная миссия выпала двум симпатичным малышам, а не, как обычно, местным чиновникам.





Еще за час до открытия возле ресторана столпотворение из школьников. Внутри 120 посадочных мест, а желающих заметно больше.

Ближе всего к входу — воспитанники гомельского детдома. «Макдональдс» пообещал накормить их бургерами бесплатно. Воспитатели говорят, как только дети получили приглашение, потеряли покой и сон — не верили своему счастью. Сегодня они здесь самые первые гости.

Остальные же пока терпеливо мерзнут за изгородью. Их развлекает клоун Рональд Макдональд.

«Кто бегает по потолку и грызет лампочку? — ошарашивает он толпу вопросом. Вариантов много, но все не правильные.

— На букву «пэ», — окончательно загоняет в тупик маленьких гостей клоун.

Не угадал никто. Оказалось, потолочный лампочкогрыз.

Наконец, все призы, подарки и шарики розданы, звучат заветные «раз, два три»…





…и уже через минуту детишки распределились по залу. Одни — сразу в очередь, другие — в путешествие по залу. Здесь и помимо бургеров немало интересного — к примеру, интерактивная зона с планшетами — игры в гаджетах обещают обновлять каждую неделю.













Кулинарный набор в гомельском Макдональдсе — стандартный. Цены такие же, как и в других 16-ти Маках по стране.





У касс очереди. Но улыбчивый и еще не уставший персонал подсказывают — есть киоски самообслуживания. Это помогает сэкономить время, не тратя его в очереди в кассу. Свой заказ можно получить уже через пять минут. Пользоваться удобно и просто. Пока инфокиоски работают только с банковскими картами, но скоро будут принимать и наличку.









На улице выстроилась другая очередь — из машин — серьезные взрослые едут в «МакДрайв».

Работать «МакДональдс» будет с 7.00 до 24.00. МакДрайв — круглосуточно.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY