В Минске кандидаты в депутаты провели шествие и митинг «памяти павших от каннабиса»

Источник материала: Tut.by

В Минске 2 ноября состоялись шествие и митинг «памяти павших от каннабиса» (марихуаны). Организаторами мероприятия выступили активисты гражданской инициативы Legalize Belarus, входящие в состав неформального объединения кандидатов в депутаты «Молодежный блок».

Акция «Канапляныя Дзяды» прошла в рамках предвыборных пикетов кандидатов. Шесть кандидатов в депутаты парламента присоединились к процессии и поддержали необходимость законодательной реформы.

Участники акции — около двух десятков человек — прошли по Октябрьской улице к площади Объединенных Наций. Они несли пустые портретные рамки с траурными лентами и похоронный венок. Активисты держали в руках флаг End the drug war и таблички с надписями: «Палілі дзяды, не ведалі бяды», «Мы не помним», «Мы не скорбим».

«Наш марш посвящен всем погибшим от каннабиса. Но за всю известную нам историю от каннабиса никто не погиб. В Беларуси сейчас проводится очень жесткая наркополитика, когда за марихуану сажают на 10 лет. Мы выступаем за то, чтобы не сажали потребителей. Считаем абсурдом, потому что это все равно что сажать за марихуану, все равно что сажать за пиво», — заявил БелаПАН активист Станислав Шашок.

Шествие несколько раз делало остановки, во время которых активисты зачитывали года начиная с 1901 года, акцентируя внимание на том, что за все это время от каннабиса не погиб ни один человек. После шествия на площади Объединенных Наций состоялся митинг.

«Цель этой акции — донести абсурдность и неэффективность действующей наркополитики в Беларуси и потребовать новый парламент принять те поправки в законодательство, которые были разработаны в рамках «Молодежного блока», — отметил Шашок.

«Мне не нравится, что в Беларуси людей сажают за каннабис, он намного более безопаснее алкоголя, который у нас можно купить свободно. Я вижу, что наказание несоизмеримо с ущербом, который каннабис приносит обществу», — сказал кандидат в депутаты программист Алексей Лазарев, который также выступает за отмену закона об отсрочках от армии.

За шествием наблюдали сотрудники правоохранительных органов в штатском, велась видеосъемка. За митингом также наблюдал председатель Купаловской окружной избирательной комиссии.

В «Молодежный блок» входят активисты ряда молодежных инициатив, в частности #учебаважнее (выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии), ЗБС (неформальное студенческое объединение, выступает за отмену обязательного распределения выпускников) и Legalize Belarus (выступает за декриминализацию и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса).

Семь активистов «Молодежного блока» были выдвинуты кандидатами от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»: Алана Гебремариам — по 98-му округу, Евгений Караулов — по 105-му, Никита Краснокутский — по 110-му, Алексей Лазарев — по 108-му, Станислав Шашок — по 99-му (все — Минск), Михаил Воронцов — по 85-му (Могилев), Владислав Сыса ( позже был снят с выборов ) — по 3-му (Брест). Еще один активист, Данила Лаврецкий, был выдвинут Белорусской партией «Зеленые» по 95-му округу.