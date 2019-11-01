Бежали и падали. В Витебске открылся KFC - и посмотрите, как посетители хотели успеть попасть в него первыми

Источник материала: Tut.by

В Витебске 2 октября открылся KFC — и посмотрите, как посетители торопились стать первыми клиентами. Видеозапись в своем аккаунте в ВК опубликовал местный ТРЦ «ТриО», где и разместился ресторан быстрого питания.

Причиной такого ажиотажа, предположительно, стало анонсированное в соцсетях обещание команды KFC провести акцию: первые три гостя получают сертификаты на 100 рублей, а 300 следующих гостей — сертификат на 10 рублей на обед в ресторане.