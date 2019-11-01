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Бежали и падали. В Витебске открылся KFC - и посмотрите, как посетители хотели успеть попасть в него первыми
02.11.2019 20:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 2 октября открылся KFC — и посмотрите, как посетители торопились стать первыми клиентами. Видеозапись в своем аккаунте в ВК
Причиной такого ажиотажа, предположительно, стало анонсированное в соцсетях обещание команды KFC провести акцию: первые три гостя получают сертификаты на 100 рублей, а 300 следующих гостей — сертификат на 10 рублей на обед в ресторане.
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Бежали и падали. В Витебске открылся KFC - и посмотрите, как посетители хотели успеть попасть в него первыми
Мы догадываемся, что стало причиной такого ажиотажа.
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