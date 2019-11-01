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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уровень медицинского обслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире Белорусские трансплантологи провели первую операцию по пересадки печени ребенку в Армении. Это стало настоящим прорывом для медицины в этой стране. Для нас - это...

Белорусские трансплантологи провели первую операцию по пересадки печени ребенку в Армении. Это стало настоящим прорывом для медицины в этой стране. Для нас - это ежедневная многочасовая практика. Например, в этом году провели уже на 50 пересадок органов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сегодня уровень медобслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире. Всемирная организация здравоохранения определила нашей республике первое место в рейтинге доступа населения к медицинским услугам. В списках лучших этой организации наша страна упоминается постоянно.