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Уровень медицинского обслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире

02.11.2019 21:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские трансплантологи провели первую операцию по пересадки печени ребенку в Армении. Это стало настоящим прорывом для медицины в этой стране. Для нас - это ежедневная многочасовая практика. Например, в этом году провели уже на 50 пересадок органов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сегодня уровень медобслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире. Всемирная организация здравоохранения определила нашей республике первое место в рейтинге доступа населения к медицинским услугам. В списках лучших этой организации наша страна упоминается постоянно.
 
 
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Белорусские трансплантологи провели первую операцию по пересадки печени ребенку в Армении. Это стало настоящим прорывом для медицины в этой стране. Для нас - это...
 
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