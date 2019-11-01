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"Объективно" об истории "Лістапада"
02.11.2019 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА как выглядел фестиваль, скажем, 20 лет назад и каких именитых гостей он встречал тогда? В ролике "Объективно" мы покажем кадры, которые фоторепортеры информационного агентства БелТА собирали не одно десятилетие. За это время изменилось многое - и количество участников, и статус самого конкурса. Об истории "Лістапада" - в совместном проекте Агентства теленовостей и Белорусского телеграфного агентства.
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А как выглядел фестиваль, скажем, 20 лет назад и каких именитых гостей он встречал тогда? В ролике "Объективно" мы покажем кадры, которые фоторепортеры...
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