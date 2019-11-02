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В Минске найден 81-летний мужчина

02.11.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 81-летний мужчина. Возможна потеря памяти. Об этом сообщает поисковый отряд «Ангел».

1 ноября около 15.00 он вышел на прогулку и пропал.

Обновлено. Днем 3 ноября в ПСО «Ангел» сообщили, что мужчина найден. Он жив, других подробностей нет.

 
Теги: Минск
 
 
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1 ноября около 15.00 он вышел на прогулку и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
 
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