|
В Минске найден 81-летний мужчина
02.11.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пропал 81-летний мужчина. Возможна потеря памяти. Об этом
1 ноября около 15.00 он вышел на прогулку и пропал.
Обновлено. Днем 3 ноября в ПСО «Ангел» сообщили, что мужчина найден. Он жив, других подробностей нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября около 15.00 он вышел на прогулку и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)