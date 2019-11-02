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В гимназии райцентра состоялся второй этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

03.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В гимназии райцентра состоялся второй этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

На базе гимназии г. Буда-Кошелево прошел второй этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

Участие в ней приняли ребята 10-11 классов. Все призовые места на этот раз остались в гимназии райцентра. Так, первое место заняла Виктория Драенкова, второе – Вадим Козлов, третье – Иван Евтухов. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

– Дети – наше будущее. Мы должны дать им основы финансовой грамотности для того, чтобы завтра им было легче вступить во взрослую жизнь, а для кого-то определиться с выбором будущей профессии. Быть финансово грамотным сегодня не только важно, но и престижно, ведь правильное распоряжение финансами – верный ключ к богатству и успеху, – уверена главный специалист сектора розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 филиала №302 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Буда-Кошелево Наталья Гуркова.

Ирина ШУТОВА
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На базе гимназии г. Буда-Кошелево прошел второй этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Участие в ней приняли ребята 10-11 классов....
 
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