Избран новый председатель Пинской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки

Источник материала: Полесская правда

Эти искренние слова неоднократно звучали на 26-й отчетно-выборной конференции Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки в адрес ее руководителя Г.А. Стасевич. Конференция состоялась 21 октября, на ней подвели итоги работы за последние пять лет и избрали нового председателя.

Участие в мероприятии приняли более 90 делегатов, председатели профкомов, руководители учреждений образования, почетные гости. В их числе были председатель Пинского районного Совета депутатов И.И. Гузич, заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский, председатель Брестского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки И.И. Василенко.

С отчетом о проделанной работе выступила председатель райкома профсоюза работников образования и науки Г.А. Стасевич. В своем докладе она отметила, что почти две с половиной тысячи человек, работников учреждений образования Пинского района, объединены сегодня в 67 первичных профсоюзных организаций. Процент охвата профсоюзным членством по состоянию на 1 сентября 2019 года является самым высоким в области – 99,9 процента. Самые многочисленные первичные организации созданы в ДРОЦ «Свитанак», Молотковичской вспомогательной школе-интернате, отделе по образованию райисполкома. «Сегодня учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования района осуществляют почти 1 100 педагогических работников, еще больше – работников других категорий. А наша главная задача – достойно представлять и последовательно защищать их интересы, целенаправленно работать над обеспечением трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза», – подчеркнула Г.А. Стасевич.



Профсоюзный лидер подробно рассказала обо всех направлениях деятельности профсоюзной организации: это контроль над соблюдением законодательства о труде, обеспечение безопасных условий труда, поддержка молодых специалистов, работа с обращениями членов профсоюза, учеба и семинары для профсоюзного актива. Немало внимания райкомом профсоюза уделялось физкультурно-спортивной и культурно-массовой работе. Организация районных соревнований по шашкам и шахматам, настольному теннису, волейболу, туристического слета педагогов стала уже доброй традицией. Участвует райком профсоюза в проведении праздников, посвященных Дню учителя, конкурсах профессионального мастерства «Молодой учитель года», «Воспитатель года», в чествовании ветеранов педагогического труда и юбиляров, в конкурсе на лучшее подворье работника системы образования и в других мероприятиях.

В прениях по докладу выступили председатель первичной профсоюзной организации Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района Е.В. Герус, директор Высоковской СШ имени Днепровской флотилии А.А. Счастный, председатель первичной профсоюзной организации Ставокской средней школы Н.П. Ребковец и директор КУП ДРОЦ «Свитанак» В.К. Бегеба.

Положительную оценку работы районного комитета дал председатель Брестского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки И.И. Василенко. Он отметил, что особая заслуга в достижениях и успехах районной организации принадлежит профсоюзному лидеру, которым на протяжении последних 15 лет являлась Галина Алексеевна Стасевич, человек неравнодушный к проблемам людей, отзывчивый и инициативный. Ее всегда отличали активная жизненная позиция, высокая ответственность, умение подставить в трудную минуту плечо. За активное участие в деятельности отраслевого профсоюза и значительный личный вклад в развитие и совершенствование социального партнерства, плодотворный труд Г.А. Стасевич была награждена Почетной грамотой президиума Брестской областной организации, а также юбилейной медалью Федерации профсоюзов Беларуси «115 лет профсоюзному движению Беларуси». Галину Алексеевну под громкие аплодисменты делегатов конференции поблагодарили за работу, вручили награды и цветы председатель Пинского районного Совета депутатов И.И. Гузич, заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский и другие участники мероприятия.

На конференции был сформирован состав районного комитета, президиума и ревизионной комиссии, избраны делегаты на областную отчетно-выборную конференцию Брестской областной организации отраслевого профсоюза. Председателем Пинской районной организации отраслевого профсоюза единогласно избрана А.И. Приловская, которая ранее занимала пост начальника отдела по образованию райисполкома. С.К. Кохнович избрали заместителем председателя Пинской районной организации отраслевого профсоюза. А.И. Приловская произнесла клятву профсоюзного лидера и заверила, что сделает все возможное, чтобы сохранить, приумножить и поднять на еще более высокий уровень все наработки и начинания, которые имеются у организации.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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