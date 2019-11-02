Источник материала: Газета Авангард





В нынешнем году 50-летие совместной жизни отметили Александра Лутченко и Петр Ковалев. Полвека они идут по жизни вместе, сохраняя и приумножая драгоценное чувство любви, которое много лет назад вспыхнуло между ними буквально с первого взгляда.

Встретились наши герои на Брагинщине, в Моложинской средней школе, куда прибыли по распределению после окончания пединститута. Молодому специалисту Петру Ковалеву сразу приглянулась миловидная и приветливая учитель химии. Между педагогами очень быстро возникла обоюдная симпатия, которая впоследствии переросла в любовь и глубокое взаимоуважение. Два года они встречались, а в августе 1969 года оформили отношения.

Согласитесь, если бы наши герои когда-то не решили выбрать для себя педагогическую стезю, возможно, вряд ли бы они встретились. Поэтому не могла у них не поинтересоваться, что повлияло на определение их жизненного пути. Александра Васильевна родом из Брагинщины. К сожалению, от ее родной деревни уже не осталось и следа, после чернобыльской катастрофы она была полностью выселена.

– Родилась я в простой многодетной семье, где, кроме меня, были еще три сестры. Мама работала за трудодни в колхозе в полеводческой бригаде, а отец был председателем, – рассказывает о своем детстве наша героиня. – Когда началась война, он добровольцем ушел на фронт, хотя у него, как руководителя, была броня. Но отец не смог остаться в стороне, в то время как остальные проливали кровь, сражаясь с врагом. В 1943 году он погиб в бою на территории Беларуси, и мы по сей день не знаем места его захоронения. Все тяготы по воспитанию детей легли на плечи матери. Послевоенное детство было очень тяжелым, выживали благодаря подсобному хозяйству, трудились все, не боясь никакой работы. В школе предметы мне давались легко, но больше всего нравилась химия, учитель очень увлекательно и доходчиво все объяснял, поэтому без особого труда поступила на химико-биологический факультет Гомельского пединститута.

Петр Иванович – наш земляк, уроженец Морозович. Его мать трудилась в колхозе, а отец – в вагонном депо в Гомеле: каждый день он привозил несколько буханок хлеба, что было огромным подспорьем для многодетной семьи. Окончив семилетку, продолжил обучение в средней школе №2 г. Буда-Кошелево (ныне гимназия). За знаниями ходил по 6 километров туда и обратно, при этом в холодную пору года с раннего утра еще успевал и дрова заготовить.

– О выборе будущей профессии задумался в старших классах, – делится Петр Иванович. – Меня всегда интересовали математика и физика, очень нравилось решать задачи и вычислять, поэтому поступил на физико-математический факультет Гомельского педиститута, который окончил в 1967 году. Прибыв на первое рабочее место, обратил внимание на симпатичную коллегу, она уже год отработала учителем химии. К тому же наши кабинеты были совмещенными, что тоже немало способствовало сближению. Два года ухаживаний за ней пролетели как одно мгновение, о них я вспоминаю с особой теплотой. Навсегда осталось в памяти и начало второго учебного года, когда после долгих летних каникул я не увидел среди коллег будущую супругу. Хотел отправиться к ней в соседнюю деревню, чтобы узнать причину отсутствия, благо, она вовремя подоспела. Мы поженились спустя два года после знакомства. Сперва снимали комнату, потом нам выделили небольшой ветхий домик. В 1971 году у нас родился первый ребенок – дочь.

Чтобы улучшить жилищные условия, молодая семья переехала на родину мужа. Поселились в г. Буда-Кошелево, где построили кооперативную квартиру. Вскоре у них родился сын. На работу супруги устроились в среднюю школу №1, где трудились вплоть до выхода на заслуженный отдых. Как признаются золотые юбиляры, с Будакошелевщиной связаны лучшие годы их жизни, ведь здесь выросли их дети, здесь они смогли реализоваться в любимой профессии: у Александры Васильевны за плечами 45 лет педагогического стажа, у Петра Ивановича – 43, из которых 24 года он проработал заместителем директора по учебной работе. Бывшие ученики и коллеги и сегодня с огромной теплотой и благодарностью говорят о них не только как об учителях с большой буквы, но и как о добрых, отзывчивых и душевных людях.

– Мы были влюблены в свою профессию, старались дать ребятам хорошие знания, вкладывая в них частичку своей души, – отмечает Александра Васильевна. – Нас не раз отмечали грамотами и благодарственными письмами, но лучшей наградой были успехи наших учеников, которые становились победителями областных и республиканских олимпиад. Многие из них реализовались в жизни, а полученные по нашим предметам знания помогли им стать медиками и учителями.

Наши герои уверены, что сохранить любовь и взаимоуважение им удалось благодаря тому, что все время они были вместе: и дома, и на работе. Жили общими интересами и взглядами, поддерживали друг друга, старались в спорных ситуациях находить компромисс. Именно поэтому им удалось прожить в любви и согласии полвека. Они являются настоящим примером крепкой семьи для двоих детей и троих внуков, которые с огромным удовольствием приезжают в родительский дом.

– Мы счастливы, что судьба когда-то свела нас, что вырастили достойных детей, дали им хорошее образование, а они нашли свое место в жизни, – рассказывают юбиляры. – Всю жизнь мы занимались любимым делом и получали от этого огромное удовольствие. Сегодня живем размеренной жизнью. И куда бы ни шли, и что бы ни делали, мы всегда вместе. Это и есть настоящее счастье.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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