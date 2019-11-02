Я счастливый человек. О своей жизни рассказывает жительница Уварович, ветеран труда и многодетная мать Мария Судакова

Источник материала: Газета Авангард

1 ноября свое 80-летие отметила наша землячка, жительница Уварович, ветеран труда и многодетная мать Мария Судакова. За плечами у женщины нелегкий путь, но она никогда не утрачивала оптимизма и не опускала руки.





Мария Николаевна родилась в 1939 году в поселке Некрасов Гомельского района в многодетной семье. Ее родители работали в колхозе в полеводческой бригаде. Свое детство, выпавшее на тяжелые годы Великой Отечественной войны, женщина вспоминает со слезами на глазах.

– Сколько мне довелось пережить, одному только Богу известно, – делится Мария Николаевна. – Несколько раз моя жизнь висела на волоске. В 1944 году наша семья была вынуждена прятаться от оккупантов в лесу, в землянке. При отступлении вражеский танк наехал на наше временное убежище, засыпав землей. Мама буквально вытащила нас с того света, откопав из-под земли. Так мне в первый раз удалось избежать верной гибели. Потом я чудом выжила, переболев малярией. Возвращение в родной поселок тоже радостным не назовешь, ведь на месте дома остались одни руины. И опять мы вынуждены были жить в землянке в нечеловеческих условиях. Мама старалась изо всех сил, чтобы прокормить и поднять на ноги троих детей. С болью вспоминаю голодный 1947 год, когда мы питались желудями, картофельными очистками, травой, даже вынуждены были просить еду у людей, благодаря чему и выжили. Про отца, который в 1941 ушел на фронт, долго ничего не знали. Потом на него получили 4 похоронки, но, к счастью, он оказался жив: в самом начале войны попал в немецкий плен, где пробыл до 1945 года. После освобождения его вместе с другими военнопленными, как изменника Родины, отправили на исправительные работы в угольные шахты Донбасса, откуда домой он вернулся только в 1947.

С приходом отца жизнь стала понемногу налаживаться. Он был хорошим плотником, что помогало зарабатывать. Из старой бани отстроили дом, вскоре завели хозяйство. Дети трудились практически наравне со взрослыми, помогая и по дому, и в поле. При этом и об учебе не забывали, ходили за 6 километров пешком в школу в соседнюю деревню.

После окончания семилетки перед нашей героиней встал вопрос выбора жизненного пути. К этому времени ее старшая сестра пошла на свой хлеб, уехав на работу в город, а брат пас телят. У матери начались серьезные проблемы со здоровьем, она практически не передвигалась самостоятельно. Слова отца о том, что из учебы хлеба не есть, навсегда определили судьбу Марии Судаковой. В 15 лет она пошла работать на ферму, чтобы хоть как-то помогать семье. Приходилось вставать в 3 часа ночи и идти на дойку: трижды в день вручную доила по 18 коров. К тому же на ее хрупкие плечи легли практически все домашние хлопоты.

В 20 лет Мария Николаевна вышла замуж за такого же простого и работящего парня из соседней деревни, которого, к слову, для нее выбрала мать. С переездом к супругу забот у нее не убавилось, а, наоборот, стало еще больше. Нужно было не только на ферме работать, но и по дому хлопотать, еды наготовить на большую семью, за больной свекровью присмотреть и в огороде управиться. Важным событием в жизни молодой семьи стало строительство собственного дома, где в дальнейшем у них родились четверо детей.

Трудилась Мария Николаевна не покладая рук. Ей часто приходилось брать ребятишек с собой на ферму, ведь детского сада тогда не было. Бывало, что, набегавшись, они засыпали прямо в кормушках для коров.

– Жилось нам непросто, – вспоминает женщина. – Как любой матери, мне хотелось для своих детей лучшей доли. Чтобы не ходить за 10 километров в школу, на зимний период оставляла их в общежитии. А с приходом тепла ездили на занятия на велосипеде. Так что к самостоятельности и труду они были приучены с ранних лет.

Судьбоносным для Марии Судаковой стал 1974 год. Прочитав объявление в газете о том, что в местное хозяйство в Уваровичах требуются доярка и тракторист-комбайнер, женщина ради будущего семьи решилась на переезд.

– О смене места жительства ни разу не пожалела. Уваровичи стали для меня вторым домом. Здесь прошли лучшие годы моей жизни, здесь родилась младшая дочь, здесь мои друзья и близкие по духу люди, – делится Мария Николаевна. – Работу на ферме вспоминаю с особой теплотой. Конечно, труд доярки легким не назовешь даже сейчас, когда почти все процессы механизированы, а в то время и подавно, несмотря на то, что коров уже доили с помощью аппаратов. Однако нам удавалось достигать хороших результатов в производстве. Я надаивала по 4 тысячи тонн молока с фуражной коровы. За высокие показатели не раз была отмечена наградами от руководства района и хозяйства, ездила на выставку ВДНХ в Москве, а также в Германию за опытом зарубежных коллег.

Дояркой Мария Николаевна проработала 36 лет, затем, как многодетная мать, ушла на заслуженный отдых. Однако долго не смогла без дела. Более семи лет была социальным работникам, обслуживала на дому пожилых людей, которым дарила тепло и заботу, поддерживала и помогала в трудных жизненных ситуациях. Благодаря своей инициативности и неуемной энергии избиралась в депутаты сельского Совета депутатов, возглавляла ветеранское движение в горпоселке, участвовала в местной самодеятельности.

– Я счастливый человек, – отмечает женщина. – Мое материнское сердце спокойно, ведь дети живы и здоровы, выросли достойными людьми и нашли свое место в жизни. Я горжусь ими. И хотя прожила нелегкую жизнь, меня окружали хорошие люди, которые в трудную минуту протягивали руку помощи. Мое главное богатство – пятеро детей, 8 внуков и трое правнуков, они частые гости в моем доме. И сегодня стараюсь не терять оптимизма, хоть проблемы со здоровьем дают о себе знать, благо, родные меня поддерживают и помогают. Живу обычной жизнью пенсионерки, а отдушину нахожу в вере в Бога. Очень хочется, чтобы у моих родных и близких все было хорошо, чтобы им была уготовлена лучшая доля, а родной уголок развивался и процветал.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора