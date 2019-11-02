|
«Я не жалею, что я здесь оказался». История Ромы, который при живых родителях вырос в детдоме
03.11.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рома живет в детском доме. Нет, его родители не алкоголики. У мамы психическое заболевание, опека решила, что она не может воспитывать ребенка. У отца — новая семья. Она даже пытался забрать Рому к себе, но в итоге мальчик снова вернулся в детдом. Сейчас парню 18 и он считает, что детский дом дал ему больше, чем могли бы дать родители. Он много читает, не любит слово «лень», а его планам на жизнь позавидуют многие ровесники. Мы продолжаем проект «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рома живет в детском доме. Нет, его родители не алкоголики. У мамы психическое заболевание, опека решила, что она не может воспитывать ребенка. У отца - новая семья....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)