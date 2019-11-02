«Я не жалею, что я здесь оказался». История Ромы, который при живых родителях вырос в детдоме

Источник материала: Tut.by

Рома живет в детском доме. Нет, его родители не алкоголики. У мамы психическое заболевание, опека решила, что она не может воспитывать ребенка. У отца — новая семья. Она даже пытался забрать Рому к себе, но в итоге мальчик снова вернулся в детдом. Сейчас парню 18 и он считает, что детский дом дал ему больше, чем могли бы дать родители. Он много читает, не любит слово «лень», а его планам на жизнь позавидуют многие ровесники. Мы продолжаем проект « Быть 18-летним », где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства сверстников.