«Осенняя мозаика» — В Кировске прошел традиционный осенний турнир по интеллектуальным играм

Источник материала: Кировец





В Кировском районном Центре дошкольного образования детей и молодежи прошел ставший уже традиционным открытый турнир по интеллектуальным играм «Осенняя мозаика».

В этот раз «мозголомные» соревнования не были столь многочисленными в плане заявок команд, однако собрали, пожалуй, одних из самых преданных поклонников игр разума. Снова поиграть и набраться опыта приехали в Кировск гости: теперь с кировчанами решила посражаться команда из Славгорода.

Бессменный организатор и ведущий кировских интеллектуальных турниров Игорь Лукашов как всегда подготовил для участников массу увлекательных вопросов, на которые эрудиты должны были ответить, соревнуясь между собой, в трех так называемых этапах-играх: «Тройки», «Своя игра» и «Что? Где? Когда?».

В игре «Тройки» победила команда ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». В «Своей игре» лучше всех ответила на вопросы команда отдела по идеологии, спорту и туризму Кировского райисполкома, а в «ЧГК» не было равных команде Кировского МРОС «ДОСААФ». Последняя, к тому же, по итогам общего выступления заняла первое место. «Серебро» завоевали рассветовцы, третье место заняли представители райисполкома.

Победители и призеры были награждены Почетными грамотами и ценными призами. Постарались спонсоры: отдел по идеологии, культуре и делам молодежи Кировского райисполкома и Кировская районная организация ветеранов войны в Афганистане.