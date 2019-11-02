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Посольство США в Украине призвало к «справедливости в отношении семьи Павла Шеремета»

03.11.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября, с заявлениями в отношении расследования убийства белорусского журналиста Павла Шеремета выступили дипломаты США и России.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически лишились жизни, смело ища правду», — говорится в релизе американского посольства в Украине, размещенном в «Фейсбуке».

Свою позицию высказал в этой же социальной сети МИД России: «Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине. Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на Юго-Востоке страны со стороны Вооруженных сил Украины. До сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов».

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». 20 июля нынешнего года президент страны Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».

10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона Зеленский, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела Шеремета, заявил: «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву».

«Я хочу, чтобы мы завершили это дело. Я воспринимаю ваш вопрос, но я не занимался этим вопросом два года. То есть я не воспринимаю эти сроки на свой счет. Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этот результат. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное — мы хотим знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда все это закончится», — призвал Зеленский.

«Я знаю немножечко больше, но не настолько больше, как вам кажется, — отметил он. — Но как можно больше коммуницировать по поводу Павла Шеремета, если я вам говорю: я знаю, надо немножечко подождать? Мне больше вам нечего сказать».

«Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство [МВД]», — сообщил президент.

17 октября начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью сайту censor.net.ua заявил, что «результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно». «По крайней мере мы делаем для этого все возможное», — сказал он.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

 
 
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Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева.
 
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