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В Бресте около 200 противников аккумуляторного завода собрались на пикете оппозиционных кандидатов
03.11.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 ноября голуби на площади Ленина в Бресте остались некормленными. Традиционная воскресная встреча противников аккумуляторного завода прошла на новом месте — площадке перед бывшим магазином «Брест» во время предвыборного пикета кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс.
Изначально встречу планировалось провести возле ДК Профсоюзов в формате агитационного митинга в поддержку Владимира Мороза — единственного противника аккумуляторного завода, зарегистрированного кандидатом в депутаты. Однако за два дня до мероприятия избирательная комиссия
В результате противники аккумуляторного завода пришли на предвыборный пикет кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс, который расположился возле бывшего магазина «Брест». Площадка напротив ДК Профсоюзов была занята — спасатели там проводили праздник в рамках республиканской акции «За безопасность вместе».
В самом начале мероприятия Игорь Масловский выступил с приветственной речью, в которой огласил главные пункты своей предвыборной программы. По мнению кандидата аккумуляторный завод должен был закрыт.
— Завод — это не причина, это следствие. Это следствие непрозрачных действий органов власти. Один из наших главных предвыборных органов — власть должна быть сменяема. Несменяемая власть — это залог коррупции, — сообщил Игорь Масловский.
Также во время пикета перед собравшимися выступила кандидат Анна Канюс и лидеры аккумуляторного протеста: Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов, Олег Вялов и другие. В своих выступлениях они говорили о выявленных нарушениях, давлении на участников кампании против завода, а также о том, что по их мнению, Владмира Мороза несправедливо лишили регистрации кандидатом.
— Я считаю, что в Бресте происходят необычные дела. Это касается и протеста, и активизации граждан. Мы пишем историю нашей страны. На нас смотрит вся страна. Это не какое-то наше местечковое действо. Смотрят в Минске, Барановичах, Гомеле, Гродно, что же происходит в Бресте. С нас многие берут пример, — высказался блогер Александр Кабанов.
Во время пикета несколько раз прозвучал гимн противников аккумуляторного завода — песня «Жить», а также лозунги: «Нет заводу АКБ», «Нет заводу — мнение народа», «Жыве Беларусь!».
На мероприятии присутствовали около 200 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. По предварительной информации, пикет прошел без инцидентов и задержаний.
— Одна из наших главных ценностей — это солидарность. Мы выражаем солидарность со всеми сторонниками защиты окружающей среды. Это часть нашей программы. Поэтому безусловно мы не просто поддержали это мероприятие, но стали его организаторами. Сегодня у нас прошел тематический пикет, который был на 80% посвящен вопросам защиты окружающей среды, — подвел итоги мероприятия Игорь Масловский.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
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Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
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Уже 18 октября Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте подверг критике противников строительства аккумуляторного завода за участие в выборах депутатов парламента.
— Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти,
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Голуби на площади Ленина в Бресте остались некормленными.
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