В Бресте около 200 противников аккумуляторного завода собрались на пикете оппозиционных кандидатов

Источник материала: Tut.by

3 ноября голуби на площади Ленина в Бресте остались некормленными. Традиционная воскресная встреча противников аккумуляторного завода прошла на новом месте — площадке перед бывшим магазином «Брест» во время предвыборного пикета кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс.



Участники пикета развернули два транспаранта: «Пераможам!» и «Бюроктар — наш враг и главный дармоед»

Изначально встречу планировалось провести возле ДК Профсоюзов в формате агитационного митинга в поддержку Владимира Мороза — единственного противника аккумуляторного завода, зарегистрированного кандидатом в депутаты. Однако за два дня до мероприятия избирательная комиссия сняла Мороза с участия в избирательной гонке . На сайте горисполкома об этом разместили информацию , предупредив, что в связи с тем, что активист более не является кандидатом, проведение у ДК Профсоюзов агитационного митинга будет рассмотрено, как нарушение действующего законодательства о массовых мероприятиях «со всеми вытекающими правовыми последствиями с привлечением к установленной законодательством ответственности».





В результате противники аккумуляторного завода пришли на предвыборный пикет кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс, который расположился возле бывшего магазина «Брест». Площадка напротив ДК Профсоюзов была занята — спасатели там проводили праздник в рамках республиканской акции «За безопасность вместе».





В самом начале мероприятия Игорь Масловский выступил с приветственной речью, в которой огласил главные пункты своей предвыборной программы. По мнению кандидата аккумуляторный завод должен был закрыт.

— Завод — это не причина, это следствие. Это следствие непрозрачных действий органов власти. Один из наших главных предвыборных органов — власть должна быть сменяема. Несменяемая власть — это залог коррупции, — сообщил Игорь Масловский.





Также во время пикета перед собравшимися выступила кандидат Анна Канюс и лидеры аккумуляторного протеста: Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов, Олег Вялов и другие. В своих выступлениях они говорили о выявленных нарушениях, давлении на участников кампании против завода, а также о том, что по их мнению, Владмира Мороза несправедливо лишили регистрации кандидатом.





— Я считаю, что в Бресте происходят необычные дела. Это касается и протеста, и активизации граждан. Мы пишем историю нашей страны. На нас смотрит вся страна. Это не какое-то наше местечковое действо. Смотрят в Минске, Барановичах, Гомеле, Гродно, что же происходит в Бресте. С нас многие берут пример, — высказался блогер Александр Кабанов.

Во время пикета несколько раз прозвучал гимн противников аккумуляторного завода — песня «Жить», а также лозунги: «Нет заводу АКБ», «Нет заводу — мнение народа», «Жыве Беларусь!».





На мероприятии присутствовали около 200 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. По предварительной информации, пикет прошел без инцидентов и задержаний.

— Одна из наших главных ценностей — это солидарность. Мы выражаем солидарность со всеми сторонниками защиты окружающей среды. Это часть нашей программы. Поэтому безусловно мы не просто поддержали это мероприятие, но стали его организаторами. Сегодня у нас прошел тематический пикет, который был на 80% посвящен вопросам защиты окружающей среды, — подвел итоги мероприятия Игорь Масловский.





Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал , что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, — и сумма немаленькая .

6 сентября свою позицию относительно строительства в Бресте аккумуляторного завода высказал Александр Лукашенко : «Я в данном случае на стороне людей».

Уже 18 октября Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте подверг критике противников строительства аккумуляторного завода за участие в выборах депутатов парламента.

— Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии , что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты, — сказал Лукашенко. — То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было… По-моему, даже кого-то там зарегистрировали из этих людей .