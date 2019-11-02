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Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы
03.11.2019 18:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жизни 13 детей, которые
Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.
По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.
Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.
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Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.
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