Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы

Источник материала: Tut.by

Жизни 13 детей, которые отравились хлором в бассейне в Барановичах, ничто не угрожает. Медицинская помощь им оказана в полном объеме. По последней информации, ребята чувствуют себя удовлетворительно. Их выписывают из больницы, сообщили в Минздраве.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.

По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.

Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.