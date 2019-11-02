ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы

03.11.2019 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жизни 13 детей, которые отравились хлором в бассейне в Барановичах, ничто не угрожает. Медицинская помощь им оказана в полном объеме. По последней информации, ребята чувствуют себя удовлетворительно. Их выписывают из больницы, сообщили в Минздраве.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.

По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.

Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Здоровым людям витамин D нужно контролировать при сонливости и апатии». Ревматологи ответили на вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика