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У ресторана «Поедим поедим» задержали нескольких участников куропатской стражи

03.11.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть участников куропатской стражи были задержаны вечером 3 ноября у ресторана «Поедим поедим».

У активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана. В результате прибывшая милиция задержала Казакевича и еще пятерых активистов.

В отделение милиции в Боровлянах были доставлены Казакевич, а также Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.

Как сообщает telegram-канал «Абарона Курапатаў», задержанные были избиты сотрудниками милиции. Казакевич сообщил, что получил травму шеи и находится в больнице в Боровлянах.

 
 
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У активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана.
 
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