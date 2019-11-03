У ресторана «Поедим поедим» задержали нескольких участников куропатской стражи

Источник материала: Tut.by

Шесть участников куропатской стражи были задержаны вечером 3 ноября у ресторана «Поедим поедим».

У активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана. В результате прибывшая милиция задержала Казакевича и еще пятерых активистов.

В отделение милиции в Боровлянах были доставлены Казакевич, а также Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.

Как сообщает telegram-канал «Абарона Курапатаў», задержанные были избиты сотрудниками милиции. Казакевич сообщил, что получил травму шеи и находится в больнице в Боровлянах.