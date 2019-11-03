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У ресторана «Поедим поедим» задержали нескольких участников куропатской стражи
03.11.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шесть участников куропатской стражи были задержаны вечером 3 ноября у ресторана «Поедим поедим».
У активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана. В результате прибывшая милиция задержала Казакевича и еще пятерых активистов.
В отделение милиции в Боровлянах были доставлены Казакевич, а также Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.
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У активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана.
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