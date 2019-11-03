Беларусь зарабатывает на лечении иностранцев около 50 млн долларов в год

Источник материала: Tut.by

В 2019 году Беларусь заработает на экспорте медицинских услуг около 50 миллионов долларов. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале « Беларусь 1 » заявил начальник управления Министерства здравоохранения Дмитрий Калистратов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2018 году на экспорте медуслуг Беларусь заработала более 43 миллионов долларов.

— Ежегодно прирост и динамика с каждым годом ощущается на цифрах. В 2019 году мы уже ожидаем более 46 миллионов долларов заработать на этом направлении экспортной деятельности Беларуси, — сказал Калистратов. — Анализ с 2010 года показывает, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Если в 2010 году у нас был чек около 85 долларов, то на сегодняшний день уже более 300.

Самые популярные сферы среди иностранных пациентов: онкология, травматология и ортопедия, кардиология, стоматология и косметология.

В РНПЦ травматологии и ортопедии на госпитализацию ежегодно прибывают около двух сотен иностранцев из России, Ирака, Азербайджана, Туркменистана. За последние 9 месяцев уже пролечились 154 пациента.

За год белорусские стоматологи приняли почти 12 тысяч иностранцев, заработав стране более миллиона долларов.