В 2019 году 10 жителей Кореличского района направлены в ЛТП

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Проблема пьянства особо остро стоит перед нашим обществом. Большинство правонарушений, тяжких преступлений, семейно-бытовое насилие совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, расходуют свои денежные средства на приобретение спиртных напитков, что негативно отражается на материальном положении их семей. Кроме того, злоупотребление алкоголем родителей негативно влияет на психологическое и социальное развитие детей.





Одной из мер по предупреждению пьянства граждан и негативных последствий такого поведения является признание граждан ограниченно дееспособными.

Статья 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусматривает ограничение в дееспособности судом граждан, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Над такими лицами устанавливается попечительство, и они вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими они могут лишь с согласия попечителя. Как правило, попечителем выступает член его семьи или другой родственник. При этом ограничение в дееспособности не освобождает гражданина от обязанности самостоятельно нести имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Применение к лицам, страдающим алкоголизмом, подобных ограничений позволило бы многим семьям повлиять на непутевых родственников.

Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным может быть подано в суд членами его семьи, прокурором, органом опеки и попечительства, а также общественным объединением, уставом которого предоставлено такое право.

Как правило, граждане самостоятельно редко обращаются в суды с заявлением об ограничении в дееспособности их членов семьи, злоупотребляющих спиртными напитками.

В связи с этим, в целях защиты своих прав, интересов несовершеннолетних детей, граждане, находящиеся в тяжелом материальном положении вследствие злоупотребления спиртными напитками их родными, вправе обращаться в суд либо направить соответствующее заявление в прокуратуру о подготовке материалов в суд для рассмотрения вопроса об ограничении дееспособности пьющих членов семьи.

За текущий период 2019 года в суд Кореличского района из прокуратуры Кореличского района поступило 5 заявлений об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Все заявления удовлетворены.

Так, 25.06.2019 г. в прокуратуру Кореличского района обратилась гражданка А. с заявлением об ограничении в дееспособности своего сына Г., 1990 года рождения, в связи с тем, что все деньги он тратит на приобретение спиртного, семье ничем не помогает, чем ставит свою семью в тяжелое материальное положение. В ходе проверки установлено, что сын заявительницы на протяжении последних 2 лет злоупотребляет спиртными напитками, получаемую заработную плату расходует на их приобретение, в связи с чем в семье возникают конфликты. Гражданка А. полностью содержит сына, покупая продукты питания, одежду, оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Своим поведением сын ставит семью в тяжелое материальное положение.

Решением суда Кореличского района от 23.07.2019 г. заявление прокурора удовлетворено, и гражданин Г. ограничен в дееспособности в части получения им заработной платы, пенсии и иных видов доходов и распоряжения ими без согласия попечителя, а также запрета ему совершать сделки (кроме мелких бытовых).

Еще одной мерой профилактики пьянства является направление гражданина, страдающего алкоголизмом, в лечебно-трудовой профилакторий. В соответствие со ст. 4 Закона Республики Беларусь «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условия нахождения в них» граждане, больные хроническим алкоголизмом, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, были предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, могут быть направлены для принудительного лечения в условиях ЛТП.

Заявление о направлении гражданина в ЛТП подается в суд органом внутренних дел. В результате рассмотрения такого заявления гражданин может быть направлен по решению суда в ЛТП на срок 12 месяцев.

За текущий период 2019 года в суд Кореличского района из Кореличского РОВД поступило 13 заявлений о направлении граждан в ЛТП, 10 из них удовлетворено.

Несмотря на то, что ограничение граждан в дееспособности либо направление в ЛТП ограничивает их права, однако эти меры оправданы, поскольку они выступают средством правовой защиты общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод граждан.

Татьяна ИВАНОВА,

ведущий специалист суда Кореличского района