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Тепло, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе

04.11.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +12°С. Во второй половине дня столбик термометра пойдет вверх: +15…17°С. Вечером возможен небольшой дождь и гроза.

Во вторник будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха составит +12…14°С.

В среду похолодает: +8…10°С. Весь день будет идти дождь. К вечеру небо прояснится.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
 
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