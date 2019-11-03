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Тепло, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе
04.11.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает
Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +12°С. Во второй половине дня столбик термометра пойдет вверх: +15…17°С. Вечером возможен небольшой дождь и гроза.
Во вторник будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха составит +12…14°С.
В среду похолодает: +8…10°С. Весь день будет идти дождь. К вечеру небо прояснится.
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Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
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