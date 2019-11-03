|
Ни дня без дождя. Погода в Витебске на короткую рабочую неделю
04.11.2019 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы не поверите, но на Беларусь снова идет потепление. Правда, не такое явное, как в октябре, но тем не менее погода порадует больше. Однако в
В понедельник, 4 ноября, возможен дождь. Ветер порывами до 12 метров в секунду. Днем — до +13°С.
Во вторник, 5 ноября, дождь возможен с утра, а днем небо обещает проясниться. До 12 градусов тепла.
В среду, 6 ноября, снова дождь, облачно, ветрено. Станет немного прохладнее, чем в начале недели: до +10°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы не поверите, но на Беларусь снова идет потепление.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)