Ни дня без дождя. Погода в Витебске на короткую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Вы не поверите, но на Беларусь снова идет потепление. Правда, не такое явное, как в октябре, но тем не менее погода порадует больше. Однако в прогнозе Белгидромета — все время дожди.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник, 4 ноября, возможен дождь. Ветер порывами до 12 метров в секунду. Днем — до +13°С.

Во вторник, 5 ноября, дождь возможен с утра, а днем небо обещает проясниться. До 12 градусов тепла.

В среду, 6 ноября, снова дождь, облачно, ветрено. Станет немного прохладнее, чем в начале недели: до +10°С.

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