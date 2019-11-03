|
В Пружанском районе нашли боровик с метровой шляпкой
04.11.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Боровик весом больше килограмма нашли в Пружанском районе, сообщает
Гриб обнаружил спасатель Иван Ганчук. В этом сезоне он насобирал 18 корзин грибов и обеспечил ими не только семью, но и друзей и родственников.
Собирает Иван только элитные: белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Норма — две корзины за четыре часа. Меньше не бывает.
От гигантского боровика на память у него остались только фотографии: чтобы не испортился, его поспешили засушить — зимой на суп и пирожки хватит.
Видео:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его вес - более килограмма.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)