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В Пружанском районе нашли боровик с метровой шляпкой

04.11.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боровик весом больше килограмма нашли в Пружанском районе, сообщает телеканал ОНТ.


Фото: Скрин-шот видео

Гриб обнаружил спасатель Иван Ганчук. В этом сезоне он насобирал 18 корзин грибов и обеспечил ими не только семью, но и друзей и родственников.

Собирает Иван только элитные: белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Норма — две корзины за четыре часа. Меньше не бывает.

От гигантского боровика на память у него остались только фотографии: чтобы не испортился, его поспешили засушить — зимой на суп и пирожки хватит.

Видео: Телеканал ОНТ

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