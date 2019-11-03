В Пружанском районе нашли боровик с метровой шляпкой

Источник материала: Tut.by

Боровик весом больше килограмма нашли в Пружанском районе, сообщает телеканал ОНТ .



Фото: Скрин-шот видео

Гриб обнаружил спасатель Иван Ганчук. В этом сезоне он насобирал 18 корзин грибов и обеспечил ими не только семью, но и друзей и родственников.

Собирает Иван только элитные: белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Норма — две корзины за четыре часа. Меньше не бывает.

От гигантского боровика на память у него остались только фотографии: чтобы не испортился, его поспешили засушить — зимой на суп и пирожки хватит.

Видео: Телеканал ОНТ