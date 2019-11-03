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В Полоцке появится городской железнодорожный маршрут: поезд будет ходить между вокзалом и Кстами

04.11.2019 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке с 5 ноября появится городской железнодорожный маршрут. Ежедневно по утрам будет курсировать поезд региональных линий экономкласса Полоцк — Ксты, сообщает gorod214.by.

С железнодорожного вокзала поезд будет отправляться в 6.50, на станцию Мариненко прибывать в 6.58. Там состав задержится на две минуты и дальше поедет в Ксты. На конечной остановке поезд окажется в 7.05.

Время в пути — 15 минут.

Новый остановочный пункт для дизель-поездов «Мариненко» в Полоцке заработал 12 сентября. Какие поезда там останавливаются и когда — смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 74
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