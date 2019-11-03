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В Полоцке появится городской железнодорожный маршрут: поезд будет ходить между вокзалом и Кстами
04.11.2019 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке с 5 ноября появится городской железнодорожный маршрут. Ежедневно по утрам будет курсировать поезд региональных линий экономкласса Полоцк — Ксты,
С железнодорожного вокзала поезд будет отправляться в 6.50, на станцию Мариненко прибывать в 6.58. Там состав задержится на две минуты и дальше поедет в Ксты. На конечной остановке поезд окажется в 7.05.
Время в пути — 15 минут.
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Время в пути составит 15 минут.
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