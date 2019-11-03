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Пугачева в Минске, Шушкевич в Витебске, демократия в Бресте и повод в Париже - все за выходные

04.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Начинается идеальная неделя — три рабочих дня и четыре выходных. Идеальная еще и тем, что выходные нам полагаются без большого праздника. Не отмечать же День Великой Октябрьской революции, в самом деле. А вот что можно отпраздновать на этой неделе — расскажем в нашем новом проекте «Есть повод!» Все очень культурно — интеллигент, Париж, Да Винчи. Сам повод — 8 ноября. А пока — вспоминаем неделю прошедшую.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Начнем с концерта Пугачевой, на который съехались поклонники Примадонны из разных стран. Певица выступила второй раз за последние десять лет. И несмотря на то, что пела всего полтора часа, а хитов, которым зал смог подпевать, мы насчитали всего три, — «Минск-Арена» аплодировала с поднятыми над головой руками. В подарок от Лукашенко Пугачевой передали конфеты, хотя сам президент на концерте не был.
  • В ТРЦ Diamond City открылся уже второй в Минске семейно-развлекательный центр «Динозаврия» — крупнейший игровой комплекс в стране. Вход в него — абсолютно бесплатный. Заглянули туда еще до открытия и разузнали, кому стоит идти, сколько денег с собой брать и почему отмечать там день рождения — очень симпатичная идея.
  • В Бресте в выходные можно было наблюдать за традицией, которая вполне может претендовать на звание туристической «фишки», — встречей жителей города с мэром Александром Рогачуком. Проходят они регулярно и собирают не меньше людей, чем концерты Ланской или Афанасьевой (но все-таки меньше, чем концерт Пугачевой). 2 ноября горожане в очередной раз собрались в зале городского ДК профсоюзов послушать про аккумуляторный завод, транспорт, недвижимость, светофоры и другие городские вопросы.
  • В Куропатах, в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, по случаю дня поминовения предков «Дзяды» в воскресенье прошли традиционное шествие и митинг.


  • В Витебске в этот же день известный политик и ученый, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич выступил в арт-пабе «Торвальд». Свободных мест не было: желающие послушать гостя даже стояли у дверей в зал. Шушкевич сделал прогноз на выборы-2020 и объяснил, почему сам пойдет голосовать.
  • В субботу в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию в Барановичах 13 детей отравились парами хлора. К счастью, в воскресенье их уже выписали из больницы.
  • ООН подвела страшные итоги войны на Донбассе. Погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, еще около 9 тысяч были ранены.
  • Лукашенко утвердил прогноз на 2020 год: экономика должна вырасти на 2,8%, инфляция — не более 5%, реальные зарплаты — плюс 2,4%.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Проект «Выживший» возвращается — будем рассказывать об автомобилях старше 30 лет, которые владельцы не спрятали в гаражи, а в силу различных обстоятельств ездят на них каждый день. Вот, например, Евгений — владелец барбершопа и BMW 520i 1979 года выпуска. Причем автомобиль почти на десяток лет старше Евгения. Но это не мешает Жене каждый день эксплуатировать янгтаймер. Каково это вообще — ездить на 40-летней BMW?


  • Проект «Я живу» продолжается — историей местного депутата-лесника, который в Кабаках борется то за дороги, то за баню.
  • Еще один наш проект «Быть 18-летним» в этот раз рассказывает о Роме, который при живых родителях вырос в детском доме. У мамы психическое заболевание, опека решила, что она не может воспитывать ребенка. У отца — новая семья. А у Ромы — большие планы на жизнь.
  • Продолжаем публиковать ответы ревматологов на вопросы читателей. На этот раз врачи объяснили, кому нужно контролировать витамин D и о чем может рассказать анализ крови.
  • Пройдите забавный тест и узнайте, сможете ли вы купить или хотя бы угадать, сколько стоят работы молодых белорусских художников, которые выставлялись на пятом «Осеннем салоне с Белгазпромбанком». Это о-о-очень непросто. Вот за картину ниже вы бы сколько отдали?


  • В Минск приехала Настя Рыбка (олигархи, тайская тюрьма и пр. — помните такую?). Поговорили с ней о разрыве с Лесли, отношениях с сыном, желании баллотироваться в белорусский парламент и встрече с Лукашенко, которая, как она утверждает, должна состояться через месяц.
  • Квадратный метр в стандартной «трешке» на вторичном рынке жилья в Минске стоит порядка 1060 долларов, средняя цена квартиры — 70 тысяч долларов. Но есть еще варианты жилья без ремонта, в основном в хрущевках и брежневках, с малым метражом и проходными комнатами. Посмотрели, как выглядят самые дешевые трехкомнатные квартиры столицы и почем их продают.

О СПОРТЕ И ПОРАЖЕНИЯХ

  • Футбольные драмы вчера разыгрались и в Бресте, и Борисове. Брестское «Динамо» сыграло вничью при аншлаге в матче против «Шахтера». Обилие желтых карточек, неназначенный пенальти и отмененный гол в ворота «Шахтера» — этим запомнится вчерашняя игра. А еще тем, что судей после матча забросали бутылками.
  • На «Борисов-Арене» тем временем БАТЭ пропустил четыре гола от «Ислочи», Александр Глеб поучаствовал в трех взятиях ворот. Алексей Бага пока не понимает, что случилось с командой.
  • И еще одно крупное поражение. Минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд в КХЛ. В гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» они уступили со счетом 1:9. После поражения директор минского «Динамо» Дмитрий Басков обратился к болельщикам: «У нашей команды сейчас непростой период…»

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И напоследок еще один тест — о самых интересных событиях прошлой недели. Вспомнили, какой она была? Тогда вперед — наслаждаться новой!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Начинается идеальная неделя - три рабочих дня и четыре выходных. Идеальная еще и тем, что выходные нам полагаются без большого праздника. Не отмечать же День...
 
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