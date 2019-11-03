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Тепло и пасмурно. Погода в Гомеле на короткой рабочей неделе

04.11.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой короткой рабочей неделе в Гомель придет потепление. Не будет пронизывающих холодных ветров, но зато вероятность дождей повысится.

По данным pogoda.by, в понедельник в Гомеле все еще ветрено, но ветер уже южный и +15°С.

Во вторник и среду — +13°С и дожди.

ЖДем больших выходных, друзья, возможно, там нас и погода порадует!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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На короткой рабочей неделе в Гомель придет потепление.
 
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