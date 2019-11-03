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«Я - нестандарт и никуда не собиралась!». Посмотрели, кто пришел на кастинг «Миссис Гомельская область»

04.11.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало кастинга на конкурс красоты назначено на 14.00. Казалось, тот, кто хотел, уже пришел. Но нет. Еще целый час в коридоре центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» продолжают регистрироваться претендентки на звание «Миссис Гомельская область». В итоге — 42 красавицы.


Сначала женщины суетливо переодеваются, бегают к зеркалу, выжидательно смотрят на двери, за которыми по очереди скрываются соперницы. Вскоре волнение и взбудораженность немного проходят.

— Жюри нормальное, совсем не страшно. Там 5 девушек и один мужчина — очень симпатичный, мне понравился — делится впечатлениями уже «отстрелявшаяся». — Надеюсь, и я ему тоже.


Но заранее никто не скажет — судьи возьмут сутки на размышление, и в итоге выберут 12 самых, по их мнению, достойных.

Конкурс областного формата Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» проводит впервые — до того ограничивались масштабами Гомеля. Но в этом году корона победительницы может уехать хоть в Житковичи, хоть в Хойники — никакой региональной дискриминации. Кстати, участниц из отдаленных райцентров много.






На кастинг пригласили женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Требования по росту — не ниже 165 сантиметров, ограничений по весу нет. Главное — быть замужем, иметь минимум одного ребенка, быть гражданкой страны и жить в Гомельской области. Приветствовалась активная жизненная позиция и желание делать мир лучше.


— Важное условие — участие в подготовке к конкурсу мужей. Они должны будут выйти на сцену вместе со своими прекрасными женами — оговаривает особенности нынешнего состязания директор центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Мария Тушинская. — А сами девушки будут каждые выходные вплоть до финала приезжать к нам на занятия. Научим дефилировать, красиво двигаться, ухаживать за своей внешностью. Даже экскурсии по городским достопримечательностям для них подготовили.

Илона — младшая из четверых детей Алеси. На кастинг она пришла вместе с мамой.


Алеся из Гомеля

— Я — нестандарт и ни на какой конкурс не собиралась — охотно рассказывает Алеся. — Простая рабочая на «Гомсельмаше», дома столько детей! Какие амбиции, о чем вы? Просто вчера проверяла страницу сына в «ВКонтакте» — мало ли чего там «напостил». И случайно в ленте увидела объявление. Пришла. Девушки здесь все очень красивые, а я — жюри «возьму» харизмой. А вообще хочу, чтобы обычные многодетные мамы, которым о себе думать давно некогда, взяли и поверили в себя. Пусть видят, что на такие конкурсы приходят не только красотки.


— Хочу решать проблемы бездомных животных, больных детей и малышей, которых бросили родители — уверенно держится перед жюри гомельчанка Ольга.

Ей 42, работает анестезиологом, каждый день занимается фитнесом и сама печет хлеб. Растит троих детей, младшие, кстати, вскоре присоединяются к маме — соскучились в коридоре.


 — Гуляем с семьей и убираем мусор, например, в парке — уборка мусора не очень ассоциируется с артистократической внешностью Анны. 38-летняя магистр экономических наук преподает в Мозырском педуниверситете. — А как иначе? Морковка не вырастет, если не посеять семена. Все большие проекты начинаются с маленьких дел.


Анна из Мозыря

После беседы жюри просит ее, как и всех других участниц, продефилировать и сфотографироваться в фотозоне.

— Можно? — робко заглядывает в дверь еще одна Анна. — Мне 34, я из Светлогорска, три дочки у нас с мужем, сейчас с младшей в декретном отпуске. Ей 8 месяцев. А так хочется выйти на сцену!


Анна из Светлогорска

Это понятно: в своем райцентре Аня — танцовщица народной данс-группы «Вояж» и экс-миссис «Светлогорск».

 — Что для женщины важнее: ум или красота? — сходу спрашивают у нее судьи.

— Мудрость — не раздумывает девушка. Мудрая женщина всегда знает, где нужно быть умной, а где — просто красивой.


— …Нам всех, что ли, брать? — переглядываются за столиком судьи. — Кого здесь вообще можно «отсеять»?

Финал «Миссис Гомельская область» пройдет 14 декабря в общественно-культурном центре. Три финалистки получат золотые украшения, все остальные — подарки. Какие именно, пока для всех — тайна. Как, собственно, и имена 12-ти участниц конкурса.


 
Теги: Гомель
 
 
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«Девушки здесь все очень красивые, а я - жюри "возьму" харизмой. А вообще хочу, чтобы обычные многодетные мамы, которым о себе думать давно некогда, взяли и поверили в...
 
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