Беларусь закупит противоопухолевые реагенты на Br60 млн

Препараты для лечения онкологических заболеваний на 60 млн рублей планирует закупить Беларусь в 2020 году.

Об этом заявил глава министерства здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала СТВ 3 ноября.

По словам министра, порядка 30 процентов всего финансирования медицины в стране уходит на борьбу с онкологическими заболеваниями. В следующем году бюджет планируется увеличить. На закупку противоопухолевых реагентов выделено около 60 млн рублей.

Нужно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы диагностическое оборудование не простаивало, операционная работала не 4 часа в день, а с максимальной нагрузкой.

Караник считает, что после увеличения финансирования слдует посчитать, на сколько будут улучшены результаты, и какие еще методики нужно внедрить.

Среди первоочередных задач министр назвал решение проблемы долгого ожидания помощи. Должна быть разноуровневая система.

«Так, мы планируем внедрить механизм аккредитации. То есть онкологические учреждения будут аккредитованы под определенный вид помощи. Если пациенты нуждаются в каких-то редких методиках медпомощи, их должны направлять в РНПЦ онкологии. Если лечение можно получить по месту жительства, то там помощь и должна оказываться», - сказал Караник.

По его мнению, перераспределение потоков пациентов и создание разноуровневой системы оказания медицинской помощи снимет вопрос очередей и длительности ожидания.

По словам министра, 80% препаратов для химиотерапии производится в Беларуси, причем эти препараты по клинической эффективности не уступают импортным аналогам. В ближайшие годы Минздрав приобретет самые востребованные импортные препараты, планируется обеспечить равный доступ к этому лечению пациентов со всей страны.

Ведется работа и над разработкой препаратов для иммунотерапии.

«Боюсь анонсировать и спугнуть, но мы надеемся, что иммунотерапия - самое современное направление - будет доступно для наших пациентов уже в следующем году», - заключил Караник.