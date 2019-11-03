ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе

04.11.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе, которая будет очень короткой, в Гродно будет ветрено, немного дождливо, но не холодно, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до +15 °С, будет переменная облачность без осадков, но очень ветрено.

Во вторник — ночью — дождь, а потом все время облачно и без осадков. Днем и вечером — ветрено и до +12 °С.

В среду днем будет до +8 °С. Днем и вечером возможны дожди.

Ждем выходных, друзья — их будет много!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей неделе, которая будет очень короткой, в Гродно будет ветрено, немного дождливо, но не холодно.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Мингорисполкоме рассказали, какие районы в столице самые многодетные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские шорты с карманами по бокам в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика