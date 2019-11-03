Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе, которая будет очень короткой, в Гродно будет ветрено, немного дождливо, но не холодно, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до +15 °С, будет переменная облачность без осадков, но очень ветрено.

Во вторник — ночью — дождь, а потом все время облачно и без осадков. Днем и вечером — ветрено и до +12 °С.

В среду днем будет до +8 °С. Днем и вечером возможны дожди.

Ждем выходных, друзья — их будет много!

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