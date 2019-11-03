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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на короткой рабочей неделе
04.11.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе, которая будет очень короткой, в Гродно будет ветрено, немного дождливо, но не холодно,
Понедельник станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до +15 °С, будет переменная облачность без осадков, но очень ветрено.
Во вторник — ночью — дождь, а потом все время облачно и без осадков. Днем и вечером — ветрено и до +12 °С.
В среду днем будет до +8 °С. Днем и вечером возможны дожди.
Ждем выходных, друзья — их будет много!
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На новой рабочей неделе, которая будет очень короткой, в Гродно будет ветрено, немного дождливо, но не холодно.
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