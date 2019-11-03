В Мингорисполкоме рассказали, какие районы в столице самые многодетные

Источник материала: Tut.by

В Минске больше 15,5 тысяч многодетных семей (на 1 октября), в них растут 49,8 тысячи девочек и мальчиков. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего многодетных семей в Фрунзенском районе столицы — их 4504, такую цифру озвучили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На втором месте — Московский район (2353 семьи), на третьем — Ленинский (1915 семей). Наибольший прирост с начала года отмечен во Фрунзенском районе — здесь стало больше на 141 многодетную семью.