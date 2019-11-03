|
В Мингорисполкоме рассказали, какие районы в столице самые многодетные
04.11.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске больше 15,5 тысяч многодетных семей (на 1 октября), в них растут 49,8 тысячи девочек и мальчиков. Об этом сообщает агентство
Больше всего многодетных семей в Фрунзенском районе столицы — их 4504, такую цифру озвучили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
На втором месте — Московский район (2353 семьи), на третьем — Ленинский (1915 семей). Наибольший прирост с начала года отмечен во Фрунзенском районе — здесь стало больше на 141 многодетную семью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске больше 15,5 тысяч многодетных семей (на 1 октября), в них растут 49,8 тысячи девочек и мальчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)