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Субботнюю телефонную линию провел первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар

04.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Житель деревни Новый двор Минского района обратился от имени всех сельчан. Он рассказал, что через деревню постоянно ездят большегрузы предприятия «Керамин». И это при том, что на въезде в деревню установлен дорожный знак, запрещающий движение грузового транспорта по населенному пункту. А рядом проходит объездная дорога. Эту ситуацию возьмёт под контроль ГАИ.

И еще одно обращение поступило из деревни Новый двор. Жительница 8-квартирного дома попросила помочь отремонтировать отмостку их старого здания.

Хозяин частного дома по ул. Коммунистической в Дзержинске обратился с просьбой помочь решить его проблему. На краю земельного участка расположен канализационный колодец, который находится на балансе ЖКХ. По словам заявителя, колодец довольно старый и стоки от него просачивается в смотровую яму в гараж, расположенный рядом. Специально созданная комиссия выедет на место и примет решение, как выйти из ситуации.

Также с выездом на место будут решать вопрос заявителя из Слуцка. Женщина обратилась с просьбой помочь от имени жителей двух многоэтажек. По ее словам, рядом с детской площадкой планируют разместить мусорные контейнеры. Раньше они располагались в другом месте, но там построят парковку. Соответствует ли выбранное для контейнеров место нормативам, проверят специалисты, они же в случае необходимости помогут решить проблему.

Два обращения поступило по поводу ремонта дорог. В деревне Пильница Минского района, по словам заявителя, требует асфальтирования дорога по улице Центральной. А к деревне Забродье Вилейского района «ведет совсем плохая дорога», как выразился житель этого населённого пункта.

Многодетной маме из Копыльского района детально разъяснят, как построить жилье с учётом всех нюансов, возникших в семье.

Отцу троих детей помогут в предоставлении предусмотренных законодательством свободных от работы дней.

Все заявители, обратившиеся на прямую линию, получат ответы в установленные сроки. Людям будут помогать решать назревшие вопросы.

С четвертого по первый этаж посередине дома № 37 на улице Днепровской в Борисове — огромная трещина, рассказала местная жительница Татьяна Ивановна первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару во время прямой телефонной линии.

По словам борисовчанки четырехэтажное здание капитально отремонтировали в 2014-м году. Тогда дом утеплили, подключили к центральному водоснабжению, частично заменили полы в квартирах. Однако после проведенных работ между вторым и третьим подъездами пошла трещина. Она отчетливо видна на фотографиях, которые борисовчанка предоставила Трещина есть как со стороны улицы, так и со стороны квартир.

Имеются вопросы у горожанки и к дренажной системе, которая по ее словам не справляется с потоком воды во время дождя, и к отмостке дома, которая уже начала разрушаться.

Игорь Макар перенаправил вопрос в Борисовский райисполком.

— Сразу же после обращения на прямую линию в Минобилисполком к нам приехал какой-то специалист из райисполкома. К сожалению, мы не спросили его имени и должность. Он сказал, что трещина по зданию — это шов строительной конструкции, и что скоро приедет специальная комиссия, которая обследует наш дом, — сообщила Татьяна Ивановна.

http://minsk-region.gov.by

МЛЫН.BY

 
 
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2 ноября в Минском областном исполнительном комитете состоялась прямая телефонная линия, звонки граждан принимал первый заместитель председателя...
 
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