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До +18°С ожидается в Беларуси 4 ноября

04.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

https://www.belta.by

 
 
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До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман.
 
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