Источник материала: Газета Авангард





В народе говорят, что люди, работающие с хлебом, мукой – от Бога. И когда встречаешь представителей этого направления, знакомишься с ними поближе, то понимаешь: это действительно так. Вера Сазонова – формовщик теста на хлебозаводе – один из лучших и достойных примеров.

В коллективе о ней отзываются только с положительной стороны, да и руководство хвалит и просит других равняться на женщину. А как может быть иначе, когда работе отдаешь частичку своей души?

Родилась Вера Георгиевна в деревне Вощанка Кормянского района. Закончила Чечерское ПТУ по специальности «мастер-плодоовощевод». Замуж вышла за парня из Дуравич. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС, как и многие тогда наши соотечественники, уехала в Карелию, где работала сучкорубом. Вернувшись через год на малую родину, устроилась на комбинат бытового обслуживания вязальщицей, после перешла на хлебозавод: сначала уборщицей, потом работала тестомесом более двадцати лет. Год назад ее перевели формовщиком теста.

По признанию женщины, работа у нее непростая: мешки с мукой, тяжелые противни, формочки, жаркие печи, плиты и духовки. Глядя на нее, невольно задаешься вопросом, откуда она берет столько сил?

– Не жалеете, что выбрали именно эту работу? – спросила я у Веры Георгиевны.

– Все мы любим мягкие булочки, ароматные караваи и вкуснейшие батоны. Но кто сегодня имеет возможность печь хлеб дома? Поэтому так нужен труд людей, работающих на хлебозаводах или в пекарнях. К любому делу нужно подходить добросовестно, а к замешиванию теста и вовсе с любовью, – считает Вера Сазонова. – Когда вкладываешь в процесс приготовления душу, то и будущая сдоба оказывается пышной и мягкой. А вот если приступить к делу с раздражительностью или плохим настроением, то и результат будет не лучшим. Проверено на собственном опыте, ведь выпечка не терпит халатного отношения.

Кстати, у Веры Георгиевны трое детей и уже восемь внуков. Старшая дочь также работает на хлебозаводе, она пекарь, и, как и мама, очень любит свою профессию.

Ирина ШУТОВА, фото автора