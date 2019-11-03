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Много дождей и немного солнца. Погода в Могилеве на неделю
04.11.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ноябрь окончательно принес в Могилев настоящую белорусскую осень — дожди, хмурое небо, похолодание. Но не грустите — настроение вам точно поднимет 3-дневная рабочая неделя. А на улице будет не очень холодно, и даже солнце мы увидим.
Сегодня, 4 ноября, будетдо +13°С и, в основном, пасмурно. Днем должно ненадолго выглянуть солнце.
Во вторник прогнозируют около +11°С, небольшие дожди и преимущественно пасмурную погоду. А еще порывистый ветер.
В среду температура воздуха днем также +11°С, а вот ночью станет чуть холоднее — до +5°С. Будет пасмурно.
В четверг пасмурно и +6…+8°С, небольшие дожди.
В пятницу будет облачно с прояснениями, дожди прогнозируют только в первой половине суток. Термометр будет показывать по-прежнему максимум +8°С — днем, +6°С — ночью.
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