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В Таиланде нашли тело утонувшего туриста из Беларуси. Поиск еще одного, уже на Бали, остановлен

04.11.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 2 ноября в Таиланде поисковая команда обнаружила тело мужчины. По некоторым данным, это пропавший накануне во время плавания 31-летний белорус, сообщает местное издание The Phuket News.


Фото взято с сайта: thephuketnews.com

31-летний белорус Максим Щ. приехал в Таиланд вместе с подругой. В один из первых дней отдыха, 30 октября, они отправились на пляж Nai Thon.

Пока девушка отдыхала на берегу, парень долго купался — до самых сумерек. Около 19.30 подруга заметила, что его нигде нет, и подняла тревогу. Известно, что зона, где отдыхала пара, не патрулируется спасателями.

Была начата поисковая операция, в ней участвовали местные спасатели, волонтеры и офицеры из Национального парка Сиринат. Кроме того, королевский флот Таиланда предоставил вертолет для проверки моря с воздуха.

Утром 2 ноября у берега нашли тело мужчины. С большой долей вероятности это и есть пропавший белорус, пишут местные СМИ — возраст и одежда совпадают. Тело погибшего доставлено в госпиталь для опознания и дальнейших процедур.

Тем временем на индонезийском острове Бали прекращен активный поиск пропавшего 34-летнего белоруса. Об этом сообщает местное издание balicitizen со ссылкой на главу Национального агентства поиска и спасения Basarnas Ади Пурномо.

Напомним, программист Сергей Барбушин исчез 27 октября в районе 130-метрового утеса Tanjung Mebulu. Рядом нашли арендованную им машину и телефон внутри. Сам мужчина, по заявлению очевидцев, сорвался в воду. Все эти дни десятки человек с воздуха, земли и воды искали белоруса или его тело — но безуспешно. Местные службы считают, что с большой долей вероятности мужчина погиб.


Фото взято с сайта: balicitizen.com

Как уточняет местное издание, активная фаза поиска завершена, теперь просто местных жителей и рыбаков просят сообщать, если они найдут что-либо. Дальше так же активно, как раньше, белоруса могут искать уже по запросу от родных, которые должны будут оплатить все расходы.

 
 
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