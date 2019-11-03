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В Таиланде нашли тело утонувшего туриста из Беларуси. Поиск еще одного, уже на Бали, остановлен
04.11.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 2 ноября в Таиланде поисковая команда обнаружила тело мужчины. По некоторым данным, это пропавший накануне во время плавания 31-летний белорус,
31-летний белорус Максим Щ. приехал в Таиланд вместе с подругой. В один из первых дней отдыха, 30 октября, они отправились на пляж Nai Thon.
Пока девушка отдыхала на берегу, парень долго купался — до самых сумерек. Около 19.30 подруга заметила, что его нигде нет, и подняла тревогу. Известно, что зона, где отдыхала пара, не патрулируется спасателями.
Была начата поисковая операция, в ней участвовали местные спасатели, волонтеры и офицеры из Национального парка Сиринат. Кроме того, королевский флот Таиланда предоставил вертолет для проверки моря с воздуха.
Утром 2 ноября у берега нашли тело мужчины. С большой долей вероятности это и есть пропавший белорус, пишут местные СМИ — возраст и одежда совпадают. Тело погибшего доставлено в госпиталь для опознания и дальнейших процедур.
Тем временем на индонезийском острове Бали прекращен активный поиск пропавшего 34-летнего белоруса. Об этом
Напомним, программист Сергей Барбушин
Как уточняет местное издание, активная фаза поиска завершена, теперь просто местных жителей и рыбаков просят сообщать, если они найдут что-либо. Дальше так же активно, как раньше, белоруса могут искать уже по запросу от родных, которые должны будут оплатить все расходы.
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Оба инцидента произошли на прошлой неделе.
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