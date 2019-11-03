ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплее, чем положено в ноябре: прогноз на короткую рабочую неделю и большие выходные

04.11.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник. И хотя в дальнейшем станет попрохладнее, температура все равно будет на 4−7°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 5 ноября, ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная днем — +10…16°С.

6 ноября на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем составит от +7°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны.

В четверг, 7 ноября, преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная температура днем составит от +4°С по северу до +12°С по югу страны.

В пятницу ночью в отдельных районах республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до 0…-3°С, максимальная температура днем +5…12°С.

9 ноября преимущественно по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная днем
+6… +12°С, по югу до +14°С.

В воскресенье местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2… +9°С, максимальная температура днем +6… +13°С, по югу страны воздух прогреется до +16°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник. И хотя в дальнейшем станет попрохладнее, температура все равно будет на 4−7°С выше климатической нормы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Таиланде нашли тело утонувшего туриста из Беларуси. Поиск еще одного, уже на Бали, остановлен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика