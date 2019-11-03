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Теплее, чем положено в ноябре: прогноз на короткую рабочую неделю и большие выходные
04.11.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник. И хотя в дальнейшем станет попрохладнее, температура все равно будет на 4−7°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.
Во вторник, 5 ноября, ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная днем — +10…16°С.
6 ноября на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем составит от +7°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны.
В четверг, 7 ноября, преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная температура днем составит от +4°С по северу до +12°С по югу страны.
В пятницу ночью в отдельных районах республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до 0…-3°С, максимальная температура днем +5…12°С.
9 ноября преимущественно по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная днем
В воскресенье местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2… +9°С, максимальная температура днем +6… +13°С, по югу страны воздух прогреется до +16°С.
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Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник. И хотя в дальнейшем станет попрохладнее, температура все равно будет на 4−7°С выше климатической нормы.
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