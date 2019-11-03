Теплее, чем положено в ноябре: прогноз на короткую рабочую неделю и большие выходные

Источник материала: Tut.by

Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник. И хотя в дальнейшем станет попрохладнее, температура все равно будет на 4−7°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 5 ноября, ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная днем — +10…16°С.

6 ноября на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем составит от +7°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны.

В четверг, 7 ноября, преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная температура днем составит от +4°С по северу до +12°С по югу страны.

В пятницу ночью в отдельных районах республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до 0…-3°С, максимальная температура днем +5…12°С.

9 ноября преимущественно по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, максимальная днем

+6… +12°С, по югу до +14°С.

В воскресенье местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2… +9°С, максимальная температура днем +6… +13°С, по югу страны воздух прогреется до +16°С.

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