По факту отравления детей в бассейне в Барановичах СК проводит проверку

Источник материала: Tut.by

Следователи проводят проверку по факту инцидента в Барановичах, где 13 детей попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора . Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото: МЧС

Напомним, 2 ноября днем в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию № 4 в Барановичах группа детей (15 человек) в возрасте от 13 до 14 лет почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Диспетчер скорой помощи позвонил спасателям.

В МЧС рассказали , что, по предварительной информации, произошло случайное смешивание средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, — и произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна.

3 ноября всех пострадавших детей выписали из больницы, сообщила TUT.BY пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Помощь им оказана в полном объеме. Их состояние опасений у медиков не вызывает.

Напомним, похожий случай произошел в Минске в 2015 году: тогда 16 учеников и тренер по плаванию школы № 105 были госпитализированы с отравлением парами хлора после посещения бассейна лицея № 1. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего отравление 16 школьников, тогда возбудили уголовное дело .