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По факту отравления детей в бассейне в Барановичах СК проводит проверку
04.11.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи проводят проверку по факту инцидента в Барановичах, где 13 детей
Напомним, 2 ноября днем в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию № 4 в Барановичах группа детей (15 человек) в возрасте от 13 до 14 лет почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Диспетчер скорой помощи позвонил спасателям.
В МЧС
3 ноября всех пострадавших детей выписали из больницы, сообщила TUT.BY пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Помощь им оказана в полном объеме. Их состояние опасений у медиков не вызывает.
Напомним, похожий случай произошел в Минске в 2015 году: тогда 16 учеников и тренер по плаванию школы № 105
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Всех пострадавших детей 3 ноября выписали из больницы.
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