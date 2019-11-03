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17 лет колонии получила россиянка, которая пыталась ввезти в Беларусь 100 кг экстази на «подаренном» авто
04.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 ноября в Бресте огласили приговор 38-летней россиянке, которая обвинялась в
Суд признал женщину виновной в хранении, перевозке и перемещении через границу наркотиков и особо опасных психотропов в крупном размере. Ей назначили 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, что полностью совпало с позицией обвинения, сообщили TUT.BY в Брестской транспортной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, обвиняемая прописана в Москве, но живет с мужем в немецком городе Кёльн. Суду она пояснила, что имеет несколько дипломов о высшем образовании, занимается предпринимательством: является соучредителем крафтовой пивоварни в Подмосковье, также ведет несколько коммерческих проектов, связанных с IT и продажей чая.
Женщину
На первом заседании обвиняемая свою вину не признала ни по одному пункту обвинения. Она настаивала: не знала о том, что в ее Chrysler спрятана крупная партия психотропов, и утверждала, что автомобиль ей подарил друг за несколько дней до ее задержания на границе. Однако эта версия опровергалась собранными по делу доказательствами.
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17 лет колонии получила россиянка, которая пыталась ввезти в Беларусь 100 кг экстази на «подаренном» авто
Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.
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