17 лет колонии получила россиянка, которая пыталась ввезти в Беларусь 100 кг экстази на «подаренном» авто

Источник материала: Tut.by

4 ноября в Бресте огласили приговор 38-летней россиянке, которая обвинялась в незаконном обороте и перемещении психотропов через белорусскую границу .



Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

Суд признал женщину виновной в хранении, перевозке и перемещении через границу наркотиков и особо опасных психотропов в крупном размере. Ей назначили 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, что полностью совпало с позицией обвинения, сообщили TUT.BY в Брестской транспортной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, обвиняемая прописана в Москве, но живет с мужем в немецком городе Кёльн. Суду она пояснила, что имеет несколько дипломов о высшем образовании, занимается предпринимательством: является соучредителем крафтовой пивоварни в Подмосковье, также ведет несколько коммерческих проектов, связанных с IT и продажей чая.

Женщину задержали 2 мая этого года . По версии обвинения, неустановленное лицо на территории одной из стран Евросоюза передало ей крупную партию наркотиков и психотропов: 100 пакетиков экстази общим весом более 100 кг, а также около 500 граммов гашиша. Товар она спрятала в тайнике своего автомобиля Chrysler и попыталась провезти его через польско-белорусскую границу через пункт пропуска «Домачево». На белорусской стороне обвиняемая предоставила таможенникам декларацию, в которой было указано, что она перевозит электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре в салоне и багажнике авто обнаружили тайники, в которых хранился незаконный товар.

На первом заседании обвиняемая свою вину не признала ни по одному пункту обвинения. Она настаивала: не знала о том, что в ее Chrysler спрятана крупная партия психотропов, и утверждала, что автомобиль ей подарил друг за несколько дней до ее задержания на границе. Однако эта версия опровергалась собранными по делу доказательствами.