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Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*
04.11.2019 12:36 — Новости Общества | 21.by
Источник материала: 21.by
Традиционно мы привыкли при смерти усопшего придавать его земле. Однако возможен и другой вариант – кремация усопших.
Кремация усопших – популярный вид захоронения в европейских странах, в том числе и в Республике Беларусь. Христианская церковь утверждает, что кремация человека нисколько не противоречит библейским канонам. Например, священник может отпеть усопшего в зале прощания перед процедурой кремации.
Кто-то выбирает кремацию из-за нехватки места на кладбище и желании покоиться рядом с усопшим близким. Для других кремация – наиболее подходящий вариант по бюджету. Кремировать человека дешевле, чем хоронить традиционным способом. Бывает и такое, что кладбище находится слишком далеко, чтобы навестить усопшего, а крематорий и колумбарий – в разы ближе
Как и классическое захоронение, урну с прахом необходимо достойно оформить. Городские колумбарии находится только в Минске – на Восточном, Западном, Кальварийском, Северном, Чижовском кладбище и на Петровщине. Большие конструкции представляют собой ниши, куда располагают урну с прахом.
Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает такую услугу, как
Компания выполняет и устанавливает на выбор
Чтобы выделить серый прямоугольник с инициалами усопшего, текст наносят с помощью гравировки и покрывают сусальным золотом, бронзой или позолотой.Если площадь позволяет, то основную информацию украшают ритуальными рисунками или накладными изделиями
Если заказчик хочет добавить портрет усопшего, то его чаще оформляют в небольшой медальон прямоугольной, овальной или круглой формы.
Стоимость колумбарной ниши зависит от используемого материала. Самый дорогой вариант – натуральный камень. Такое изделие долго сохраняет презентабельный внешний вид и не боится погодных изменений.
Бюджетнее всего – полимерная ниша. Искусственная плита красиво выглядит, но через некоторое время может потребовать реставрационные работы.
Для жителей других населенных пунктов
Выполняют колумбарий чаще из того же материала, что и основной памятник – натуральный гранит или мрамор. Компания «РитуалГранит» предлагает для клиентов более 15 оттенков природного камня, включая редкие и эксклюзивные образцы. Изделие можно выполнить в тон или выбрать контрастный вариант.
Нередко в качестве дополнительных вставок используют синтетические вещества – эпоксидную смолу или ударопрочное стекло триплекс. Необычное сочетание материалов создаст красивый и привлекательный эффект.
Хотите оформить колумбарную нишу или поставить свой колумбарий на участке кладбища? В Студии гранита и мрамора «РитуалГранита» готовы оперативно принять заявку, утвердить эскиз, выполнить и установить изделие.
Главные преимущества сотрудничества с «РитуалГранит»:
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Традиционно мы привыкли при смерти усопшего придавать его земле. Однако возможен и другой вариант – кремация усопших.Кремация усопших – популярный вид захоронения в европейских странах, в том числе и в Республике Беларусь. Христианская церковь утверждает, что кремация человека нисколько не противоречит библейским канонам. Например, священник может отпеть усопшего в зале прощания перед процедурой кремации.
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