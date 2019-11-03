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Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*

04.11.2019 12:36 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Традиционно мы привыкли при смерти усопшего придавать его земле. Однако возможен и другой вариант – кремация усопших.

Кремация усопших – популярный вид захоронения в европейских странах, в том числе и в Республике Беларусь. Христианская церковь утверждает, что кремация человека нисколько не противоречит библейским канонам. Например, священник может отпеть усопшего в зале прощания перед процедурой кремации.

Кто-то выбирает кремацию из-за нехватки места на кладбище и желании покоиться рядом с усопшим близким. Для других кремация – наиболее подходящий вариант по бюджету. Кремировать человека дешевле, чем хоронить традиционным способом. Бывает и такое, что кладбище находится слишком далеко, чтобы навестить усопшего, а крематорий и колумбарий – в разы ближе

Как и классическое захоронение, урну с прахом необходимо достойно оформить. Городские колумбарии находится только в Минске – на Восточном, Западном, Кальварийском, Северном, Чижовском кладбище и на Петровщине. Большие конструкции представляют собой ниши, куда располагают урну с прахом.

Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*

Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает такую услугу, как оформление колумбарной ниши.

Компания выполняет и устанавливает на выбор
• Полимерную нишу с гранитной плитой.
• Полимерную нишу с керамогранитной плиткой.
• Гранитную плитку с гранитной плитой.

Чтобы выделить серый прямоугольник с инициалами усопшего, текст наносят с помощью гравировки и покрывают сусальным золотом, бронзой или позолотой.Если площадь позволяет, то основную информацию украшают ритуальными рисунками или накладными изделиями Caggiati из итальянской бронзы. Такие элементы в сочетании с натуральным гранитом создают аристократичную и роскошную композицию.

Если заказчик хочет добавить портрет усопшего, то его чаще оформляют в небольшой медальон прямоугольной, овальной или круглой формы.
Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*На городских колумбариях можно оформить семейное захоронение. Для этого в одну нишу помещают несколько урн, а на плите отмечают инициалы всех усопших. Ухаживать за такими плитами очень просто. Достаточно периодически протирать пыль и приносить маленькие букеты.

Стоимость колумбарной ниши зависит от используемого материала. Самый дорогой вариант – натуральный камень. Такое изделие долго сохраняет презентабельный внешний вид и не боится погодных изменений.

Бюджетнее всего – полимерная ниша. Искусственная плита красиво выглядит, но через некоторое время может потребовать реставрационные работы.

Для жителей других населенных пунктов Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает создать мини-колумбарии на классических участках кладбищ. Смотрите, какие интересные варианты уже созданы!
Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*Создать миниатюрный колумбарий на участке кладбища можно рядом с могилой близкого человека. Таким образом Вы создаете семейную усыпальницу, не занимая при этом большую площадь.

Выполняют колумбарий чаще из того же материала, что и основной памятник – натуральный гранит или мрамор. Компания «РитуалГранит» предлагает для клиентов более 15 оттенков природного камня, включая редкие и эксклюзивные образцы. Изделие можно выполнить в тон или выбрать контрастный вариант.

Нередко в качестве дополнительных вставок используют синтетические вещества – эпоксидную смолу или ударопрочное стекло триплекс. Необычное сочетание материалов создаст красивый и привлекательный эффект.

Хотите оформить колумбарную нишу или поставить свой колумбарий на участке кладбища? В Студии гранита и мрамора «РитуалГранита» готовы оперативно принять заявку, утвердить эскиз, выполнить и установить изделие.
Оформление колумбария в Минске: варианты от Студии гранита и мрамора «РитуалГранит»*

Главные преимущества сотрудничества с «РитуалГранит»:
• 15 видов натурального гранита, включая редкие и эксклюзивные образцы.
• Бесплатный выезд мастера для оценки площади.
• Собственное производство в Беларуси.
• Гарантия и страхование.
• Собственная рассрочка 0% до 12 месяцев.
• Бесплатное хранение до установки.
• Выгодные скидки и предложения.
 

 

 
 
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Традиционно мы привыкли при смерти усопшего придавать его земле. Однако возможен и другой вариант – кремация усопших.Кремация усопших – популярный вид захоронения в европейских странах, в том числе и в Республике Беларусь. Христианская церковь утверждает, что кремация человека нисколько не противоречит библейским канонам. Например, священник может отпеть усопшего в зале прощания перед процедурой кремации.
 
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