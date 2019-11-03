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«Шел на работу - было немного стремновато». В Минске на улицах появились необычные инсталляции
04.11.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром минчане заметили необычные инсталляции на улицах. Животное в гнезде, парень с цветами, скульптура человека, который спасает котенка и дети поливающие дерево. Все фигуры выполнены в одном стиле, но никто не знает, что это за акция.
Одну из инсталляций возле кофейни «Зерно»
— Я не знаю, что значит эта акция. Когда я шел на работу — было немного стремновато, но кажется, все хорошо, пока всем любопытно. Я точно знаю, что у горисполкома разрешение на это получено, — сказали в заведении.
«Радыё свабода»
Заметим, что подобные акции в городе ранее устраивал мобильный оператор velcom, который теперь называется А1. Сначала на остановке в «Уручье»
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Все фигуры выполнены в одном стиле, но никто не знает, что это за акция.
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