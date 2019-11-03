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«Шел на работу - было немного стремновато». В Минске на улицах появились необычные инсталляции

04.11.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром минчане заметили необычные инсталляции на улицах. Животное в гнезде, парень с цветами, скульптура человека, который спасает котенка и дети поливающие дерево. Все фигуры выполнены в одном стиле, но никто не знает, что это за акция.


Фото: twitter.com/Motolko

Одну из инсталляций возле кофейни «Зерно» заметил блогер Антон Мотолько. В заведении нам рассказали, что скульптуру охраняет парень из пиар-агентства, а что значит инсталляция в кофейне не знают.

— Я не знаю, что значит эта акция. Когда я шел на работу — было немного стремновато, но кажется, все хорошо, пока всем любопытно. Я точно знаю, что у горисполкома разрешение на это получено, — сказали в заведении.

«Радыё свабода» сообщает, что такие скульптуры появились на улице Толбухина, возле кинотеатра Октябрь и возле станции метро «Восток». Все они выполнены на социальные темы, скульптуры сделал белорусский художник.

Заметим, что подобные акции в городе ранее устраивал мобильный оператор velcom, который теперь называется А1. Сначала на остановке в «Уручье» появился диван, затем снег покрасили в зеленый цвет. Так компания рекламировала новые тарифные планы. В этот раз в А1 сказали, что акция со скульптурами к ним не относится.

 
 
Ссылка на источник 21
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Все фигуры выполнены в одном стиле, но никто не знает, что это за акция.
 
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