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Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей

04.11.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы этого ждали — и вот: пользователи TUT.BY выбрали победителя в конкурсе «Если бы я был мэром». За него проголосовало абсолютное большинство читателей. Аплодисменты, фанфары, конфетти — поздравляем учителя, путешественника и марафонца Юрия Колосовского. Помните его? Юрия ждет приз в 300 рублей.


Фото из личного архива Юрия Колосовского

Напомним, в конце августа TUT.BY объявил конкурс «Если б я был мэром». В итоге мы получили около 30 писем от жителей Могилева с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы опубликовали 16 конкурсных текстов. И надеемся, что чиновники прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения — а ведь они есть!

Пять историй вошли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд. В итоге наибольшее количество голосов — 92 — набрала работа Юрия Колосовского.

«Калі б я быў мэрам». Вы здзівіцеся, колькі недарэчнасцей бачыць магілёвец Юрась у назвах прыпынкаў!

Напомним, что Юрий обратил внимание на такую, казалось бы, мелочь, как оформление названий остановочных пунктов в Могилеве. Досадную мелочь, как оказалось.

Речь о том, что нет единого стиля и языка в оформлении названий остановок на самих пунктах посадки и высадки пассажиров. Что транслитерация выполнена с ошибками. Что некоторые остановки и вовсе называются по-разному, некоторые дублируются — в общем, полная неразбериха. Юрий, конечно, предложил, как можно упорядочить такую маленькую, но важную составляющую городской жизни.

— Дзясяткі тысяч жыхароў і гасцей нашага горада штодня карыстаюцца грамадскім транспартам, у якім рэгулярна чуюць словы «Наступны прыпынак…». Як вядома, прыпынкі - месцы для арыентацыі ў гарадской прасторы — павінны быць не толькі інфарматыўнымі, але і прыгожымі, аформленымі з густам і без памылак. Ад гэтага залежыць і магчымасць добра арыентавацца ў гарадской прасторы, і нават сам прэстыж горада. На жаль, у Магілёва з гэтым ёсць праблемы, — так объяснил свой интерес к этой теме Юрий. — З аднаго боку, здаецца, не самая надзённая і глабальная праблема (я не прашу адрамантаваць дарогі, пабудаваць аквапарк, новую паліклініку або чыгунку). З іншага — мая прапанова дазволіць нашаму гораду стаць больш зручным і ўтульным, а значыць — камфортным для пражывання і наведвання. Важна тут і тое, што рашэнне названай праблемы (найперш — замяніць шыльды з назвамі прыпынкаў) не патрабуе велізарных фінансавых затрат! Але яшчэ больш важным з’яўляецца камфорт жыхароў і гасцей нашага роднага Магілёва.

И да, работа Юрия была единственной на мове. К тому же мы не можем не вспомнить, что Юрий Колосовский также участвовал и победил в нашем конкурсе «Могилев моего детства», который TUT.BY проводил в 2017 году. Его работу также выбрали голосованием читатели портала.

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Теги: Могилев
 
 
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Надеемся, что чиновники прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения - а ведь они есть!
 
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