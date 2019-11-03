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Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей
04.11.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Победителем конкурса Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» стал житель Гродно Кирилл Марыкин. За его идею преображения набережной проголосовало больше всего читателей. Кирилл получит от TUT.BY денежный приз — 300 рублей. Поздравляем!
Напомним, в конце августа TUT.BY объявил конкурс «Если б я был мэром». На него мы получили около 25 писем от жителей Гродно с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре
Пять историй вышли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд.
В итоге работа Кирилла набрала 83 голоса — и с большим отрывом
Кирилл
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Победителем конкурса «Если б я был мэром» стал житель Гродно Кирилл Марыкин.
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