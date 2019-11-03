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Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей

04.11.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победителем конкурса Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» стал житель Гродно Кирилл Марыкин. За его идею преображения набережной проголосовало больше всего читателей. Кирилл получит от TUT.BY денежный приз — 300 рублей. Поздравляем!


Фото: Кирилл Марыкин

Напомним, в конце августа TUT.BY объявил конкурс «Если б я был мэром». На него мы получили около 25 писем от жителей Гродно с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы опубликовали 16 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения.

Пять историй вышли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд.

В итоге работа Кирилла набрала 83 голоса — и с большим отрывом вышла вперед.

Кирилл разработал крутой концепт «оживления» набережной Немана. Мало того что гродненец снял видео и провел опрос гродненцев о том, что они думают насчет территории около реки, так он еще продумал, как сделать это место красивым, удобным и привлекательным для жителей и гостей города. И разработал визуализацию проекта, которую и представил на конкурс.

 
Теги: Гродно
 
 
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Победителем конкурса «Если б я был мэром» стал житель Гродно Кирилл Марыкин.
 
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Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей
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